El pasado domingo 5 de febrero se llevaron a cabo los Grammy 2023, en los que se premió a lo mejor de la industria musical del 2022. En ellos, estrellas como Sam Smith, Adele, Beyonce o Harry Styles, entre otros, fueron reconocidos debido a su popularidad y calidad musical en los últimos meses.

Una de las indudables estrellas de la noche fue la cantante Taylor Swift, quien obtuvo el Grammy al Mejor Videoclip por su trabajo en la película corta que sirvió como video musical para "All Too Well", canción de 2012 que fue re-grabada y estrenada a finales de 2021.

Aunque "Midnights", su álbum más reciente, aún no ha sido reconocido en los Grammys, Taylor Swift decidió hacer homenaje a la estética de esta "era" en la alfombra roja de los premios.

La cantante asistió al evento con un conjunto azul marino con destellos que simulaban un cielo de noche, firmado por la marca Roberto Cavalli.

Taylow Swift asistió a la alfombra roja de los Premios Grammy 2023 con un vestido de Roberto Cavalli inspirado en el estilo de su más reciente álbum "Midnights". AP/ Jordan Strauss

AP/ Jordan Strauss

Una de las tendencias de moda más vistas en la alfombra roja de los Grammy 2023 fue el color rojo, usado por celebridades como Sam Smith, Lizzo y Lourdes Leon, y nombrado a finales del año pasado como "el color del 2023" por la empresa de color Pantone.

MR