Este domingo 5 de febrero se llevaron a cabo los Grammy 2023, que premian a lo mejor de la música. Celebridades como Taylor Swift, Harry Styles o Sam Smith figuran como los artistas más populares del 2022 y principios de este año, por lo que indiscutiblemente fueron las estrellas de la noche.

Uno de los aspectos preferidos de la audiencia en las premiaciones de todo tipo es la alfombra roja, en la que podemos ver las principales tendencias de moda que estarán presentes el resto del año.

Sin duda, una de las tendencias más presentes en la alfombra roja de los Grammy y en otros eventos recientes ha sido el color rojo como "color de moda" del 2023.

Estos fueron algunos de los famosos que desfilaron en la alfombra roja de los Grammy 2023.

Taylor Swift

La cantante estadounidense, quien sigue encabezando los listados de popularidad por su álbum más reciente "Midnights", fue una de las estrellas de la noche. Taylor Swift obtuvo diferentes nominaciones por su álbum "Red: Taylor's Version" y el videoclip de la canción "All Too Well", estrenado a finales de 2021 y que llegó a las listas de popularidad en 2022.

Sin embargo, la cantante decidió hacer homenaje a su reciente álbum "Midnights" en un vestido de la firma Roberto Cavalli que simula un cielo de noche.

Taylor Swift hizo homenaje a su álbum "Midnights" en la alfombra roja de los Grammy 2023. AP/ Jordan Strauss

Harry Styles

El intérprete de "As It Was" es conocido como uno de los artistas masculinos más arriesgados en las alfombras rojas, y la de los Grammy 2023 no fue la excepción. Harry Styles fue nominado a "Canción del Año", "Video Musical del Año" y "Álbum del año" por la popular canción "As It Was".

Harry Styles obtuvo múltiples nominaciones en los Premios Grmmy 2023. AP/ Jordan Strauss

Sam Smith

Sam Smith fue uno de los intérpretes más esperados de la noche, en gran parte por la teoría que tienen los fanáticos de que él y Adele son la misma persona (debido a la similitud de sus voces); por lo tanto, la audiencia esperaba con ansias ver a los dos posar juntos para las cámaras.

Lizzo

Camila Cabello

Doja Cat

Cardi B

Kacey Musgraves

Shania Twain

