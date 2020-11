Grammy 2021: The Weeknd explota contra la Academia y los llama corruptos

Luego de que se revelaron las nominaciones para la próxima entrega del Grammy y The Weeknd no obtuviera ninguna, en un año en el que el canadiense dominó las listas de popularidad con su disco "After hours", el artista explotó en contra de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a quien llamó corrupta.

"Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes", comentó el músico a través de su cuenta de Twitter.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

El mensaje en redes sociales del cantante hace referencia al método por el cual dicha institución elige a sus nominados anualmente y que siempre es algo que se hace en secreto, al no revelar las identidades del comité ni decir por quién se votó públicamente.

La ausencia de The Weeknd despertó el enojo de los fans del canadiense y también de aquellos que no se explican por qué el disco del músico no fue seleccionado para competir en ninguna categoría, aún cuando el álbum ha sido considerado uno de los mejores 10 del año y algunos de los temas que incluye, están dentro de las cinco mejores del 2020.

Según el portal "Variety" dice que es posible que el cantante haya sido excluido luego de que días previos hubieron negociaciones tensas entre el artista y la Academia ya que en la entrega se quería contar con su actuación, pero la ceremonia se dará a unos días del Super Bowl, en donde él será la atracción del medio tiempo.

¿Cómo se escogen a los nominados y ganadores del Grammy?

El proceso para elegir a quien competirá por un gramófono consta de dos pasos en el que los comités, que incluyen a profesionales de la música veteranos, toman sus decisiones basándose en una lista corta entregada por un comité de selección que considera miles de presentaciones.

Esta no es la primera vez que el Gramy está envuelto en la polémica, en 2018 algo similar pasó con Lorde, quien se dice que tras negarse a tocar la canción que los productores del show le habían pedido, la sacaron de posibles nominaciones, aunque esto nunca fue comprobado ni afirmado por la artista neozelandesa o por la Academia.

