Grammy 2021: The Weeknd no recibe nominación y usuarios reaccionan

A pesar de ser mencionado como un gran favorito en los premios Grammy 2021, el cantante canadiense de R&B The Weeknd no recibió una sola nominación.

El astro del pop fue completamente desairado este año a pesar de tener uno de los discos más populares con "After Hours" y encabezar la lista Hot 100 de Billboard con "Blinding Lights" y "Heartless".

La mañana de este martes la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer los nominados para su próxima edición que se llevará a cabo el 31 de enero, sin embargo lo que sorprendió fue que The Weeknd no recibió ninguna mención.

Beyoncé es la máxima nominada con nueve menciones, mientras que Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch recibieron con seis cada uno.

Tras la noticia fans reaccionaron de forma negativa y mostraron su desacuerdo e hicieron tendencia el nombre del cantante.

The Weeknd merecía nominación para su álbum, Blinding Lights merecía nominación pic.twitter.com/33GlHIZ5mT — Nezravsil (@nezravsil) November 24, 2020

*The Weeknd hace historia con su nuevo album*



Inmediatamente los Grammys: pic.twitter.com/fOKvSQkxAD — Drean (@whosdrean) November 24, 2020

Todos preguntándole a los #GRAMMYs porque The Weeknd no está nominado. pic.twitter.com/VvtySQQsGo — Valeria Correa (@Correa_Valeria_) November 24, 2020

Otros que no fueron nominados

Luke Combs tampoco recibió una sola nominación aunque fue el músico country más exitoso del año. Morgan Wallen también tuvo un gran año en la música country, pero no fue postulado. Y del mismo modo el primer álbum de The Chicks en 14 años no fue reconocido.

Un grupo de jóvenes artistas femeninas de R&B que dieron de qué hablar no figuraron en la lista, incluídas Summer Walker, Teyana Taylor y Kehlani. El fallecido rapero Juice WRLD, Brandy y Chris Brown se llevaron un palmo de narices.

Y aunque fueron nominados en las categorías de sus géneros musicales, artistas como Lady Gaga, Fiona Apple y Harry Styles no obtuvieron menciones a álbum, canción o grabación del año.

con información de AP