La música de Soda Stereo volverá a sonar en Guadalajara con Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería), mañana 10 de marzo en lo que promete ser un espectáculo lleno de nostalgia y rock en el Auditorio Telmex. Dentro de su breve gira Gracias Totales el grupo argentino suple la ausencia de Gustavo Cerati con catorce cantantes invitados (entre ellos Rubén Albarrán, Benito Cerati, Andrea Echeverri, Juanes, Mon Laferte y Chris Martin) en una serie de conciertos que se presume como el adiós definitivo de Soda Stereo en los escenarios.

Para acompañar a los vocalistas invitados y a los dos miembros sobrevivientes del legendario trío argentino hay una banda de apoyo, conformada por “amigos, músicos históricos, incluso los cantantes: todos tienen que ver en algún punto con nuestra carrera, es gente con la que hemos compartido o que los influimos muchos en su carrera o que comenzaron junto con nosotros cuando llegamos a México”, comentó en entrevista Charly Alberti.

La elección de las voces acompañantes no es casualidad: “Chris Martin está porque le encanta Soda Stereo y tiene relación, grabó ‘Música ligera’ en su último disco y tenía ganas de participar. De la misma forma armamos la banda: Richard Coleman, que fue parte de Soda Stereo cuando queríamos ser cuatro antes del primer disco; está Simón, hijo de Zeta, quizá con el primero con quien empezamos a tocar, él y Sergio (Bufi), guitarrista de Mole. También va a estar el Zorrito Quintiero en teclados, Von Quintiero, un histórico nuestro, compartió ‘Nada personal’, y Roly Ureta, también un amigo de toda la historia, compartió Fricción con Richard. Esos son con quienes compartiremos el escenario”.

Ya con los ensayos, los miembros de Soda Stereo consideran que es “una banda que suena y está a la altura de hacer lo que queremos. Es una gira que no es de versiones, ‘¿es como el unplugged?’. No, son los temas de Soda Stereo interpretados por 14 cantantes diferentes. Hablo de interpretación, no de versión. Cada uno de ellos tiene un tono diferente y una forma de cantar, pero los temas están cantados para que suenen como Soda Stereo”.

Zeta agregó sobre la música: “En el caso de los guitarristas hemos trabajado más como estaban en los discos, como Gustavo las grababa: en vivo tocaba y cantaba, aunque no pareciesen eran de alguna forma reversionados para en vivo. Acá mantuvimos la estructura de las guitarras del disco, realmente había 2 o 3 de guitarra. Nos damos el gusto de hacer lo que no podíamos hacer en vivo cuando éramos tres músicos”.

¿Es el adiós?

Charly aclaró que esta gira es la última en la que él y Zeta tocarán la música de Soda Stereo: “No es una vuelta de Soda Stereo, es importante recalcarlo. A veces los periodistas han puesto ‘La vuelta de Soda Stereo’, ‘El nuevo Soda’. No es ni la vuelta ni hay nada nuevo: Es una celebración final, con la oportunidad de compartir con nuestro público una última vez las canciones. Es un homenaje a nuestro amigo que hoy no tenemos. Esto habla también de un final. Después de esto no van a volver a vernos juntos en el escenario haciendo esto en muchos años”.

En ese sentido, es una serie de conciertos para el disfrute de la gente: “Siempre hicimos las cosas de un lugar bastante egoísta. ‘Este disco lo hacemos para nosotros, si nos gusta seguramente porque está hecho con respeto posiblemente le guste a la gente’. Pero nunca pensamos demasiado en si le gustaba a la gente. Si nos gustaba a nosotros, nos bastaba con eso”. Ahora, rematan, el público podrá deleitarse con un poderoso viaje en el tiempo.

EN NÚMEROS

1982

año en el que Gustavo Cerati, Charli Alberti y “Zeta” Bosio fundan Soda Stereo.

7

discos de estudio grabaron como Soda Stereo, entre 1984 y 1995.

11

canciones componen “Comfort y música para volar”.

2

palabras marcaron la despedida de Soda Stereo: “¡Gracias totales!”.

ASISTE

Soda Stereo: Gracias Totales, mañana martes 10 de marzo, Auditorio Telmex, 20:30 horas.

