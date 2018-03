Gorillaz se materializan en espectacular presentación en Vive Latino

El grupo Gorillaz dejó de ser una banda virtual y se materializó en el escenario principal del segundo día del Vive Latino, en donde ofrecieron un show que no decepcionó a sus seguidores, quienes esperaron 16 años para poderlos ver de nueva cuenta en el país.

Antes de la medianoche del domingo las gradas del Foro Sol lucían a su máxima capacidad, y las tradicionales olas no pudieron faltar, en esta ocasión iluminadas con los teléfonos celulares; la explanada del lugar también estaba llena en espera de la agrupación encargada de cerrar el escenario Indio.

Los músicos británicos aparecieron a las 11:40 horas portando capas y máscaras de luchadores, mientras que sus fans lucieron los rostros de cartón de los personajes animados creados en 1998 por Jamie Hewlett.

La agrupación de rock alternativo inició la velada con su tema "M1 A1", cuyo video se proyectó en la enorme pantalla al fondo del escenario; así como en las pantallas laterales del escenario; lo cual ocurrió en todas las canciones que contaban con videoclip.

Entre los más de 20 temas que Gorillaz interpretó estuvieron: "Last Living Souls", "Rhinestone Eyes", "Every Planet We Reach Is Dead", "Saturnz Barz", "19-2000", "El Mañana", "Andromeda", "Hong Kong" y "Kids With Guns".

Durante hora y media que duró su show, los integrantes de la agrupación lidereada por Damon Albarn agradecieron al público y repitieron el nombre de "México", así como las frases "Viva México" y "Viva Latino", con gran entusiasmo; pero "su espíritu es único, los amo", fue la más significativa para los presentes.

Gorillaz contó con músicos invitados como De la Soul, con quien cantaron "Superfast Jellyfish" y "Feel Good Inc"; Pauline Black, para "Charger"; Peven Everett, en "Strobelite"; Jamie Principle, con "Sex Murder Party"; Little Simz, en "Garage Party"; Peven Everett, para "Stylo"; y Bootie Brown en el tema "Dirty Harry".

Las canciones más ovacionadas fueron "On Melancholy Hill", "Tomorrow Comes Today" y "Clint Eastwood", tema con el cual salieron del escenario a las 12:55, luego de que el vocalista indicara "Muchas gracias, buenas noches", pero en menos de cinco minutos regresaron para interpretar otro par de canciones antes de finalizar su actuación.

