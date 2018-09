Gorillaz estrena remix de su éxito "Tranz"

A dos semanas del estreno del video oficial de la canción "Tranz" que forma parte del último álbum de la banda de Damon Alabarn, Gorillaz compartió esta mañana una versión con la colaboración de Poté Remix en su cuenta oficial de YouTube.

A unas horas de la publicación, el video ya cuenta con más de 50 mil visitas y hasta mil comentarios de los fans.

Este nuevo remix de Gorillaz se centra en el coro de la canción, que a pesar de mostrar instrumentos como el piano y las guitarras en el video oficial, en esta nueva versión los reemplaza por efectos electrónicos.

La banda digital anunció que México sería el país donde cerrarían su show "The Now Now Tour" mediante una dedicatoria en versión muy mexicana de su éxito "On Melancholy hill". Un día después confirmó las fechas, asegurando que el 24 de octubre se presentaría en el Palacio de los Deportes para cerrar su tour internacional.

AC