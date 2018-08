Gorillaz anuncia su regreso a México

A través de su cuenta de Twitter, la banda Gorillaz anunció que regresará a México el próximo 24 de octubre, cuando realice un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La última vez que el grupo llegó a tierras aztecas fue en el mes de marzo, como parte del festival Vive Latino 2018, donde interpretaron temas reconocidos y algunos de su último álbum ''Humanz'', lanzado en 2017. En esta ocasión se presentará ''The Now Now'', trabajo lanzado el pasado mes de junio.

La preventa de boletos será el 29 y 30 de agosto, en tanto que la venta general se abrirá el día 31.

