Gonzalo García Vivanco romperá los prejuicios en “La desalmada”

Aunque “La desalmada” se avecina como un melodrama clásico con bastante amor e intrigas de por medio, el actor tapatío Gonzalo García Vivanco comparte que esta nueva telenovela producida por José Alberto “El Güero” Castro contará con respiros muy peculiares de comedia, bastante candela entre los romances y acción desde el campo en locaciones como Malinalco (Estado de México) y Zempoala (Hidalgo).

Este nuevo proyecto se estrena en el canal de Las Estrellas de Televisa a partir de este lunes 5 de julio a las 21:30 horas, y Gonzalo García Vivanco revela algunos detalles clave de la historia en donde dará vida a “Rigoberto”, un joven peón que tendrá que luchar contra los prejuicios sociales para lograr un amor libre con “Isabela”, que será interpretada por la actriz Kimberly Dos Ramos.

“Hay demasiadas y muy buenas historias entrelazadas además de los protagónicos -entre José Ron y Livia Brito- y mi personaje es ‘Rigoberto’, un peón que trabaja en una de las principales haciendas de la zona y mi papá ‘Carmelo’ (Alberto Estrella) es el capataz y mano derecha del patrón”, explica Gonzalo García Vivanco al detallar que parte de los giro dramáticos de su personaje tendrán su raíz ante la ausencia de su madre.

“Yo crecí sin mamá, crecí en ese lugar jugando con ‘Rafael’ (José Ron), es hijo del dueño de la hacienda, y también jugando con ‘Isabela’, hija de la otra hacienda. Como niño yo jugaba con ellos siendo el peón, no había conflictos de nada, no diferencias si eres rico o pobre, pero al crecer ‘Isabela’ y mi personaje se fueron enamorando, pero tiene que ser un amor a escondidas, porque al yo ser peón podía meter a ella en problemas”.

A la par de tratar de sacar adelante su relación con “Isabela” y librarse de las mentiras que rodean su amor, Gonzalo García Vivanco explica que también tendrá una relación muy especial con su padre “Carmelo”, un hombre bastante serio al que le cuesta trabajo demostrar sus sentimientos.

Gonzalo García Vivanco dará vida a “Rigoberto”, un peón que tendrá que luchar contra los prejuicios sociales para lograr un amor “Isabela” (Kimberly Dos Ramos). ESPECIAL

“Con ‘Carmelo’, como mi papá, tenemos una historia compleja, pero de mucho amor entre padre e hijo, son dos hombres de campo con emociones complejas, pero que no saben demostrarse el cariño, hay apoyo, pero con mucho conflicto, justo porque no saben cómo expresarse con palabras y acciones, es el típico hombre de campo que no sabe darle a un abrazo y decirle ‘te quiero’ a su hijo, y su hijo igual, aunque los dos lo necesiten”.

Gonzalo García Vivanco celebra que tras meses de incertidumbre por la pandemia, ahora tenga la posibilidad de sumarse a uno de los proyectos estelares de Televisa, pues una de las grandes apuestas fue conformar a un elenco con histriones consagrados, como: Alberto Estrella, Livia Brito, José Ron, Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Francisco Gattorno, Eduardo Santamarina y Ana Martín, entre otros.

“La desalmada es un proyecto que para mí ha sido muy especial, sobre todo después de la pandemia, que fue un parón del mundo y para nosotros los actores… Y volver a trabajar y compartir con compañeros un escenario, fue una gozada y más con una historia tan increíble como lo es ésta; es un elenco potente y de puras estrellas”.

Gonzalo García Vivanco puntualiza que “La desalmada” llegará a la programación con una historia que retoma las características fundamentales del melodrama; sin embargo, apunta que también se abordarán temáticas actuales relacionadas a la familia, el amor entre padres e hijos, los prejuicios sociales y cómo es la vida en el campo.

“El melodrama sigue siendo el melodrama, tiene a un público muy claro, ya no es lo que era antes el público, porque no teníamos otras opciones, pero el melodrama es algo que siempre estará, es un género que está ahí, que tanto en México como en Latinoamérica y otras partes del mundo, se sigue viendo y se sigue disfrutando”, finaliza.