Gloria Trevi: La cantante dice no temer a posibles demandas por su bioserie

Ahora que en breve estrenará su bioserie, Gloria Trevi confiesa no temer a posibles demandas de los personajes que aparezcan en la historia que contará Carla Estrada, sin embargo dice ya tener a un equipo de abogados, quienes la ayudarán en caso de que surja algún litigio.

"Ya tengo puesto mi departamento legal porque de mi han dicho muchas cosas, me han calumniado, me han difamado y por ser persona pública creen que me debo aguantar y no piensan en que pueden causar el dolor a tus seres queridos y tu equipo de trabajo. Mientras nos mantengamos con la verdad ninguna demanda podrá fructificar", detalló Gloria en conferencia de prensa este sábado, previo a su concierto en el Auditorio Nacional.

"No tengo intención de lastimar a nadie en el camino y ultimadamente mucha gente ha contado mi vida y yo tengo todo el derecho de contar mi vida".

La cantante detalló que en su serie contará la verdad por ello no teme a demandas, además aseguró que ella ha sido objeto de calumnias y de difamaciones y si otros han contado su horarias, ella tiñen el derecho a contar la verdad ya que es la única que ha estado ahí.

"Mi historia no empezó en un escándalo, soy una niña que tenía un sueño y que lucho por un sueño y como ese sueño se convirtió en una pesadilla y como salí de esa pesadilla. No tengo intención de lastimar a nadie en el camino y ultimadamente mucha gente ha contado mi vida y yo tengo todo el derecho de contar mi vida porque yo solo sé que lo pensé, lo que sentí y viví", dijo.

¿Por qué razon Gloria Trevi está realizando su bioserie?

La cantante reconoce que está haciendo esta serie para que sirva de ejemplo a niñas que, como ella, quieren una vida en el espectáculo y que no tiene la necesidad de hacerla para conseguir más fama o vender discos.

"¿Porque lo estoy haciendo ahora? Porque se prestó todo, la pandemia, me dio el tiempo, las series se pusieron de moda y no necesito hacerlo para levantarme, ni para explicar nada, ni para que la gente vaya a verme, voy a contar mi historia porque creo que puede ayudar a otras personas", explicó.

Gloria señaló que era muy difícil contar la historia de su vida y que lamentablemente ella no estuvo involucrada en la película que se hizo de su vida en 2014, ya que le habían sido robados los derechos de su vida, por lo que ahora considera que la serie será la versión más fidedigna de lo que ella ha vivido.

"No pude hacer la película porque a mí me robaron los derechos de mi vida y con récords públicos hicieron la película, las personas y yo pactamos y me devolvieron los derechos. Vi una aparte de la película porque me rompió el corazón. Creo que estuvo muy lograda para no haber podido trabajar en ella. Pero no contaba más de lo que la gente ya había escuchado. En cambio una bioserie me da la oportunidad de contarla, porque mi vida no se puede contar en una hora y media ni en la saga de El Señor de los Anillos, mi vida es una historia muy intensa", confesó.

Aunque se ha especulado que la grabación de la bioserie de Gloria Trevi se ha quedado en pausa, es la artista quien niega esto y aunque dice que no ha visto a las posibles candidatas a interpretarla en la pantalla, ya hay algunas preseleccionadas.

"No he visto los casting porque ese no es mi trabajo, eso lo tiene que hacer un profesional. Me platico que ha encontrado mucho talento, pero no sólo es eso también es el parecido, es la energía, incluso hay varias personas estudiando ya y de ellas escogerán a la indicada", comentó.

