Gloria Calzada invita a vivir en plenitud

“Cambiemos la conversación”, esta frase es el mensaje que engloba el libro de Gloria Calzada, “¡La edad vale madres!” (Planeta), un texto donde la comunicadora invita a sus lectores a vivir en plenitud aceptándose tal cual son, abrazando su edad y despojándose de prejuicios y culpas.

“Hay que quitarle la connotación negativa a la edad, porque es inexorable e inevitable, nos hacemos mayores todos los días. Todos los que hoy tienen 20 y opinan que los de 40 son unos rucos, también llegarán idealmente a esta edad y les garantizo que van a ser felices si se lo proponen”, detalla en entrevista.

En “¡La edad vale madres!”, Gloria desarrolla temas como el cuidado del cuerpo para los años que están por venir, también el armar un plan de ahorro para el retiro, eliminar pensamientos negativos y tener claro un proyecto de vida para diseñarlo, entre otras cuestiones.

“Dejamos de pensar que los años nos ponen fecha de caducidad o que los años nos impiden relacionarnos con otros grupos generacionales. Yo tengo 58 años y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, a mí que no me vengan a decir… y si es cierto, la edad vale madres en muchos sentidos y en otros también, obvio, la rodilla no es la misma y ni modo, pero eso no es importante porque eso no le resta alegría a mi vida”.

El cuerpo es sabio, y en ese sentido Calzada explica que las personas se adaptan a lo que éste va necesitando transformar. La edad no será un impedimento para aprender, cometer errores, sanar y recomenzar, todo el tiempo hay una constante enseñanza. Tomar el control de la vida puede ser en cualquier momento, puesto que “somos dueños de nuestra propia vida, ¿qué queremos hacer con ella? Obviamente se requiere de disciplina, voluntad, proyecto e intención”.

Las voces de mujeres exitosas

El cambio, además, esencialmente tiene que venir de uno mismo, tiene que ser una motivación personal y no para darle gusto a los demás, ya que “lo que opine el resto de la gente o el mundo entero sobre uno, no depende de ti”. En “¡La edad vale madres!” también se incluyen testimonios de grandes amigas de Gloria como: Martha Sosa, Lydia Cacho y Cecilia Suárez, entre otras mujeres exitosas.

“Imagínate qué grado de confianza tuvieron con mi persona, que agradezco enormemente porque no tenían ni la menor idea de lo que se trataba mi libro ni si tengo la mínima capacidad de escribir algo congruente y coherente; entonces, primero que todo es un voto de confianza y de cariño hacia mi persona, porque con todas tengo cierta cercanía, con unas más que otras y estoy enormemente agradecida de que con sus textos enriquezcan el mío”.

Este libro para Gloria fue hecho con mucho corazón y compromiso de su parte, y concluye: “La edad vale madres, lo importante son tus intenciones, tu proyecto de vida y saber que todo es posible”.

Por otro lado, la comunicadora continúa con su canal de YouTube “Puro Glow”, el cual acaba de llegar a los 140 mil suscriptores: “Eso es un montón de personas, me siento muy orgullosa. Me ha costado trabajo encontrar la constancia del método”. Igualmente, tiene otros planes para el próximo año, en el que “será importante visitar a la comunidad hispana en Estados Unidos, me parece que allá hay mucha gente que dejó nuestro país en situaciones precarias y que la compañía del contenido de ‘Puro Glow’ les puede ser como un bálsamo, quizás una inspiración”, finaliza.

Para la agenda

Gloria Calzada presenta “La edad vale madres” en el Salón 3, el viernes 06 de diciembre a las 18:00 horas.