Germán Bracco y la nueva generación de grandes actores

Tiene 20 años y el arte histriónico se abre a sus pies. German Bracco es una cara fresca de la televisión, el teatro y el cine. Proyecto a proyecto está construyendo su trayectoria como actor. Próximamente, el 21 de noviembre lo veremos en la puesta en escena “La Sociedad de los Poetas Muertos” en el Teatro Diana y también en la segunda temporada de “Yo soy yo”. German habla para esta casa editorial sobre el gran momento que está viviendo con estos dos productos en los que está participando.

“No importa el calibre del proyecto, siempre tienes que darle la misma importancia a todo y es lo que he tratado de hacer desde el primero hasta los últimos que he hecho. Me siento muy contento de poder pertenecer a proyectos que tanto para mí como para los realizadores sean igual de importantes siempre. Estoy agradecido de que siempre vengan cosas por hacer, de encontrar nuevos retos y tratar de cumplirlos de la mejor manera siempre”.

Germán ha participado en telenovelas como “Caer en tentación” y películas como “Los Herederos”. Desde niño supo que la actuación era la vocación de su vida. “Desde muy pequeño sabía que esto era lo mío, por azares del destino me encontré con ello, lo pude desarrollar y tuve el apoyo de mis padres, así que desde el primer momento que supe que la actuación me gustaba y que quería hacer de ella una profesión y no un hobby, decidí hacerlo como se debe, como un trabajo digno que no va con la fama y seguidores, sino que tienes que hacerlo lo mejor posible, con todo lo que se involucra”.

Germán es de los actores actuales que han tenido la posibilidad de estar en distintas áreas de la actuación, empresas y géneros. “Es una ventaja para los actores de mi generación que contemos con esta ambivalencia y con esta oferta laboral. Antes, si querías hacer trabajos de un calibre alto, tenías que empezar por Televisa o por una televisora parecida que marcara una diferencia en tu carrera, hoy en día tienes una oferta laboral tremenda, puedes hacer cosas en Televisa o estar en una alterna sin el problema de competencias, hacer contenidos para plataformas digitales. En lo personal agradezco mucho tener esta oferta de trabajo porque implica aprender nuevas cosas y retos a los que en otras generaciones, un actor jamás se hubiera enfrentado”.

“Carpe diem”

“La Sociedad de los Poetas Muertos” llegará el miércoles 21 de noviembre con dos funciones a Guadalajara en las instalaciones del Teatro Diana a las 19:00 y 21:30 horas. Los boletos van de los $250 a los $650 pesos. Está basada en la película ganadora del Oscar a mejor guion en 1989 del mismo título y narra la conmovedora historia de un grupo de estudiantes de la “Academia Welton”, institución privada de Nueva Inglaterra, Estados Unidos.

Gracias al “Sr. Keating” (Poncho Herrera), excéntrico profesor de literatura, y por medio de métodos de enseñanza poco convencionales, estos alumnos vivirán una aventura que los hará descubrir el significado de la expresión latina “Carpe diem” (“Aprovecha el momento”) y la vital importancia de luchar por alcanzar sus sueños.

“Hace ya casi dos años que Viridiana Olvera, nuestra directora de piso, quien fue mi maestra en un taller en Casa Azul en CDMX, me llamó para un casting, me pidió que me aprendiera dos poemas, realmente no fue una audición, sino una plática con Francisco Franco el director y dos días más tarde hicieron un taller con varios chavos y de ahí se iban a seleccionar a los personajes, el taller duró dos semanas y el proceso fue increíble… Hacíamos trabajo físico, improvisaciones, nunca se sintió como un casting y ahora aquí estamos”.

A pesar de que tuvieron una pausa, en la cual el escritor realizó algunas adaptaciones al texto, y luego de unos meses siguieron con el proceso del montaje… En enero de este año comenzaron los ensayos y estrenaron en el mes de abril. Ahora saldrán de gira. “Para mí ha sido una experiencia única, somos una familia, somos 18 personas dentro de un escenario, pero también fuera de él, se ha hecho una química brutal, tremenda, lo cual lo agradezco. En mi vida personal he encontrado grandes amigos que me llevo hasta el fin de mis días y no tengo miedo a decir que el elenco está lleno de la próxima generación que va a marcar a México actoralmente”.

Además, comenta que Poncho se ha portado muy colaborativo, “es sumamente humilde, está al pie del cañón siempre para lo que sea que necesites”.

Segunda temporada en puerta

La primera temporada de “Yo soy yo” se puede ver por Netflix y Canal Once, ahora mismo acaban de rodar la segunda temporada, la cual está en postproducción, aún no hay fecha de salida, pero Germán adelanta que la historia será aún más realista sobre temas de actualidad entre jóvenes.

“La segunda temporada realmente maneja la misma línea dramática que la primera. La nueva entrega tiene varias diferencias, es más actual, ya pasaron dos años, se habla de discriminación en general en México, del bullying, el ciberbullying, los estereotipos, el juzgar. En esta serie planteamos las consecuencias que puedes tener si eres una persona que discrimina. Mi personaje, ‘Francisco’, es quien lleva un poco la trama principal de la serie, sigue siendo rebelde y un poco necio, pero la vida le plantea un destino donde tiene que aprender a madurar”, finaliza.