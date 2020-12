George Clooney enfrenta el apocalipsis en “Cielo de medianoche”

“Cielo de medianoche” llega a la pantalla de Netflix este 23 de diciembre. Dirigida y protagonizada por George Clooney, con las actuaciones de Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Tiffany Boone y el mexicano Demián Bichir como el astronauta “Sánchez”. Dividida en dos tramas paralelas, la cinta presenta a una tripulación de científicos camino de vuelta a la Tierra, tras concluir su misión de buscar un planeta que pueda albergar vida tras la catástrofe ambiental en nuestro mundo. En ese futuro distópico el planeta es evacuado, permaneciendo solo un veterano científico (Clooney). Para el director, la historia es esperanzadora en un ambiente postapocalíptico, pues muestra momentos de arrepentimiento y redención.

Ya que los personajes están aislados, unos en la nave espacial y otros en la Tierra, Demián Bichir comentó un paralelismo con el actual aislamiento social que vivimos por la contingencia sanitaria: “Es como si la madre naturaleza nos dijera ‘vete a tu cuarto y no salgas hasta que hayas pensado bien lo que has hecho’, como decían las mamás. Es uno de los vínculos que siento con el personaje, porque ‘Sánchez’ es un hombre solitario, no tiene nada que perder. Por eso está allá afuera. Pero aun así tiene esperanza. Para mí este tiempo en solitario ha sido positivo”, comenta en entrevista.

Parte de la cinta (la que retrata al científico solitario) se filmó en Islandia: “Tuvimos tres semanas para filmar allí”. En ese lapso recibió una llamada de la actriz Felicity Jones: “Quien me dio la noticia de que estaba embarazada. La felicitamos y después hubo una larga pausa”. El embarazo puso en riesgo su participación en la cinta, pero Jones permaneció en el proyecto tras modificar el guion: en la película su personaje también pasa por un embarazo.

Una de las escenas más vistosas es la de Tiffany Boone en su caminata espacial, con todos los peligros que involucra una aventura así. La actriz habló sobre su escena con esta casa editorial: “No había sangre en la grabación, teníamos que imaginarnos que estaba allí, desde la primera gota que sale. Ver la escena en el corte final fue genial. El proceso completo lo ensayamos por meses, y de pronto lo vemos tan rápido en la pantalla. Creo que todos nos metimos en el momento, el equipo de efectos especiales lo hizo muy bien, puso lo que había en nuestras cabezas”.

Felicity Jones y DavidOyelowo. Ambos actores reconocieron el trabajo de Clooney en la silla de director. ESPECIAL

Esta postal cinematográfica fue una de las preocupaciones de George Clooney: “Fui con el de efectos especiales y le dije ‘quiero que sea un ballet. También con el compositor, que me preguntó: ‘¿Quieres que haga un ballet de sangre?’. Sé que es algo muy difícil de hacer para un actor. Es un momento muy personal. Tuvo que crear esta energía, todos lucen geniales en esa secuencia. Es difícil de hacer como un actor, no tanto como director. Es complicado, y le salió bien”, comparte en entrevista con los lectores de EL INFORMADOR.

Sobre el trabajo del director, el actor Kyle Chandler platicó: “Se asume que el director quiere que todos lleguen para dar más del 100 por ciento, todos están relajados. Cuando trabajamos con él no solo dirige: es colaborativo, escucha. Todos tienen un sentido de pertenencia en lo que hacemos. Lo hace más fácil. Sabe lo que quiere, no hay mucho más que hacer”. David Oyelowo también comentó a propósito de la dirección de Clooney y los retos de actuar a científicos operando complicados aparatos: “Fue muy bueno con nosotros, nos habló de su experiencia en ‘ER’, con toda esa jerga de las herramientas. Si creemos que sabemos de lo que estamos hablando la gente lo cree”, finalizó.

¿De qué se trata la película?

Esta es la historia postapocalíptica de “Augustine” (George Clooney), un científico aislado en el Ártico que intenta evitar que “Sully” (Felicity Jones) y su tripulación de astronautas regresen a la Tierra y encuentren una misteriosa catástrofe global. Clooney dirige esta adaptación de la aclamada novela de Lily Brooks-Dalton “Good Morning, Midnight”, que coprotagonizan David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone.