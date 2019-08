Ganador de "La Voz Senior" ficha con Universal

Hace un par de días se realizó la final de “La Voz Senior” por TV Azteca, donde el cantante Salvador Rivera —del equipo de Ricardo Montaner— se convirtió en el absoluto ganador, ahora comienza una nueva etapa en su carrera musical, pues Universal Music le hará un disco y el próximo 7 de septiembre tendrá una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, los boletos salen a la venta el próximo lunes.

“Estoy muy contento y orgulloso de participar en la primera ‘Voz Senior’ de México y Latinoamérica, nos dieron la oportunidad a gente de otra generación, porque la verdad esa es la parte relevante que yo podría decir, que estemos gente de 55 y más en este concurso que fue muy emotivo. Por otro lado, el trabajar con el maestro Ricardo Montaner para mí fue una gran experiencia, independientemente del artista tan grande que es, él como ser humano es una gente muy cálida y muy generoso con sus conocimientos, fue un gran hallazgo para mí el haber estado cerca de él”, comparte en entrevista.

Sobre el reto de estar en el programa, explica que “lo que más me gustó fue la producción que tienes alrededor: Luces, asesoría de los coaches, maestros de canto, las cámaras y todo lo que sucede alrededor es de primer nivel, cosa con la que no estamos acostumbrados a tener. Yo tengo 39 años de cantar, he hecho muchas cosas alrededor de mi carrera, pero no había hecho algo de este tamaño de producción, que al final son mejores condiciones para trabajar, porque tienes que cantar bien ahí, todo está dispuesto para que lo hagas bien. El reto es enfrentarte a un público que no conoces, a la televisión y cantar y que te juzguen”.

Y con estos 39 años de carrera, Salvador canalizará toda esta exposición que tuvo en televisión para promocionar su próximo show y también los nuevos proyectos que prepara como la realización de un disco con la compañía Universal Music. “Puedo continuar en mi camino, pero creo que se van a modificar algunas cosas. Yo ya tenía planeada una presentación para el 7 de septiembre en el Lunario, porque cumplo 31 años de cantante y 61 años de vida. Esto de ‘La Voz Senior’ me va a ayudar (a difundir el show). Yo procuro hacer dos veces al año un Lunario, lo lleno con mis amigos, les hablo, los contacto, pero esta vez vamos a tener la posibilidad de que se llene (más rápido) porque la gente nos quiere ver, saber dónde vamos a estar, entonces me dará certeza en algunas cosas, como visitar algunos lugares fuera de la Ciudad de México”.

Salvador ya tenía también listo un disco grabado, pero ahora que Universal le hará uno, no sabe aún cómo será el proceso: “No sé qué tengan preparado para mí, porque uno canta lo que a uno le gusta y muchas veces la disquera te dice que tu voz se acomoda para tal o cual género. Yo tengo casi también una producción terminada, porque yo hago mi propia música, se las voy a ofrecer y si les interesa ya estaría saliendo rápido a la venta, pero si a ellos se les ocurre que tengo que cantar otro género, pues entonces tendré que prepararme, la junta será la próxima semana, entonces sabré yo si le vamos a dar un giro a mi carrera… Por lo pronto, mi música ya se encuentra en plataformas digitales”.