"Game of Thrones": lo que se sabe de la precuela que explicará el origen de la serie

Todavía no se han terminado los debates sobre el gran final de una de las series más exitosas de la televisión de todos los tiempos y los más fanáticos ya están pensando en lo que vendrá: la precuela que explicará el origen de "Game of Thrones". Esto es lo que se sabe hasta ahora.

"Game of Thrones" terminó después de ocho emocionantes temporadas. Pero con una precuela ya anunciada, los fanáticos de una de las series más exitosas de la historia de la televisión no tendrán que esperar demasiado para llenar el enorme vacío que ha dejado la serie después de ocho años.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, desde el título hasta el posible reparto y algunas cosas más...

El título de la precuela de Game of Thrones.

Aún no hay un título oficial, pero en los últimos meses han sonado fuerte dos. Según algunos reportes, aquellos que ya trabajan en el set ubicado en Belfast (Irlanda del Norte) la llaman Bloodmoon(Luna de sangre).

George R.R. Martin es el autor de la inconclusa saga de libros en la que se basa Game of Thrones.

George RR Martin, el autor y creador de Game of Thrones, se refirió en una ocasión al episodio piloto de la precuela como The Long Night, pero tuvo que dar marcha atrás y decir después que aún no tenía título.The Long Night fue, en efecto, el nombre del episodio tres de la octava temporada de Game of Thrones, donde el rey de la Noche intentó conquistar Poniente.

¿En qué momento de la historia se ocurre la precuela?

Sea cual sea el nombre, la serie arrancará 5.000 años antes de los eventos que se dan lugar en Game of Thrones, lo que significa que ninguno de los personajes que has amado u odiado durante los últimos ocho años estará vivo aún.Salvo una excepción: el rey de la Noche, interpretado por el actor eslovaco Vladimir Furdik, quien sí aparecerá en la precuela.Y eso nos lleva a imaginar de qué tratará la nueva producción.

¿De qué tratará la precuela deGame of Thrones?

Según HBO, productora de la serie, la precuela narra la caída del mundo desde la época dorada de la Era de los Héroes hasta su hora más oscura, según HBO. Desde los horribles secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y de los Starks. Solo una cosa es segura: no es la historia que creemos saber, dice en la página web de la productora estadounidense.

La Era de los Héroes se refiere al período de tiempo en que los Hijos del Bosque hicieron un pacto con los Primeros Hombres, y que trajo la paz a Poniente.Y la hora más oscura es una referencia a la Larga Noche, cuando los Caminantes Blancos descendieron por primera vez al mundo, perturbando esa paz y trayendo el invierno salvaje que duró años.Así que parece que finalmente tendremos un origen para la historia del rey de la Noche y potencialmente algo sobre las familias Stark y Lannister.

Los Hijos del Bosque muy probablemente regresará en la precuela.

La precuela se lleva a cabo cuando Bran el constructor, el ancestro Stark que construyó Invernalia y el Muro, estaba vivo.

Y con Lann el inteligente, que fundó la Casa Lannister en esa época, puede que tengamos la ocasión de conocer los orígenes de la famosa rivalidad.

¿Habrá dragones?

Mmm... parece que no. Lo sentimos.Se trata de una era completamente diferente a la de Poniente, declaró George RR Martin al site The Hollywood Reporter el mes pasado.No hay dragones, no hay Trono de Hierro, no hay Desembarco del rey.

¿Quién participará en la serie?

La nominada al Oscar Naomi Watts, que protagonizó filmes como King Kong, es, hasta ahora, el primer gran nombre que se ha confirmado para formar parte de la precuela.



Naomi Watts es uno de los grandes nombres confirmados para tener un papel protagonista, pero no se conoce exactamente cuál.

Naomi Watts. Getty Images

Su papel será de protagonista y hará, según la productora, de un personaje carismático que oculta un oscuro secreto. Los fanáticos especulan que podría interpretar a Nissa Nissa, la esposa del legendario héroe Azor Ahai, conocida por empuñar una espada ardiente llamada Lightbringer, aunque eso todavía no está confirmado. Y Watts no es la única actriz que ha sido nominada a un Oscar designada para tener un papel en la serie. Miranda Richardson, que interpretó a la periodista Rita Skeeter en Harry Potter, también ha sido confirmada.

La actriz Miranda Richardson también tendrá un papel en la precuela.

Jamie Campbell Bower, también conocido como el joven Gellert Grindelwald en las primera entrega de Las reliquias de la muerte (Deathly Hallows) y Bestias Fantásticas (Fantastic Beasts), también participará, al igual que John Simm, el maestro de Doctor Who, y Georgie Henley, o Lucy de Crónicas de Narnia. La lista completa está disponible en la página web IMDB, pero tendremos que esperar un poco más para saber qué papeles concretos representarán.

¿Cuándo podremos verlo?

No será posible hasta, al menos, hasta el año que viene, aunque el rodaje ya ha comenzado en Belfast.Casey Bloys, de HBO, le dijo a The Hollywood Reporter que no hay calendario, y agregó: Si hacemos un piloto y una serie, nada se va a emitir en HBO hasta al menos un año después de que acabe la temporada final. Así que eso significa mayo de 2020 como lo más pronto, pero es posible que necesitemos todo ese tiempo para recuperarnos de la temporada ocho de todos modos...

