Para celebrar una década del lanzamiento de la serie “Game of Thrones”, TNT Series informó que transmitirá la primera y segunda temporada de esta producción ganadora de 59 premios Emmy.

“Game of Thrones”: ¿Cuándo se transmitirá en TNT?

Desde el 5 de abril, TNT comenzó a revivir el primer capítulo y así seguirá con los episodios pertenecientes a las dos primeras entregas, lunes a jueves a las 23:30 horas (hora central de México).

TNT recuerda que en abril de 2011, “Game of Thrones” se estrenó y comenzaba una de las producciones más exitosas de HBO en los últimos tiempos, con múltiples récords de audiencia y conversaciones en redes sociales.

Durante ocho temporadas, la serie original de HBO basada en los best-seller de George R.R. Martin: “Canción de Hielo y Fuego”, acumuló 160 nominaciones a los Emmy Awards y ganó 59 reconocimientos de la premiación.

A diez años de su lanzamiento, TNT Series presenta el “Especial 10 Años de Game of Thrones”, con la emisión de su primera y segunda temporada, y aunque el 5 de abril inició esta transmisión especial con los dos primeros episodios, pero señala que los capítulos llegarán uno por día después de este reestreno.

Para los suscriptores de HBO, HBO Signature anunció el “Iron Anniversary”, todo un mes de celebraciones para conmemorar el décimo aniversario de “Game of Thrones”. El especial incluye una programación especial durante el mes de abril, con tres episodios dedicados a cada personaje emblemático de la serie hasta el día 16 y maratones de las ocho temporadas completas a partir del día 17. “Game of Thrones” está disponible en HBO GO con todas sus temporadas.

“Game of Thrones”: ¿De qué trata la serie ?

Los veranos se extienden por décadas. Los inviernos pueden durar toda una vida. En la serie “Game of Thrones” la lucha por el “Trono de Hierro” comienza desde el sur, donde el calor provoca conspiraciones, lujurias e intrigas, pasando por las vastas y salvajes tierras del este, hasta llegar al frígido norte, donde una pared de hielo de 800 pies protege al reino de las fuerzas del mal que yacen detrás. Reyes y reinas, caballeros y renegados, mentirosos y honrados… Nadie se salva del juego.

Las dos primeras temporadas de “Game of Thrones” son protagonizadas por Peter Dinklage (Tyron Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Sean Bean (Ned Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark), Mark Addy (Robert Baratheon), Richard Madden (Robb Stark), Stephen Dillane (Stannis Baratheon), Harry Lloyd (Viserys Targaryen) Michelle Fairley (Catelyn Stark), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon), Charles Dance (Tywin Lannister), Aidan Gillen (Petyr Baelish) y Conleth Hill (Lord Varys). Game of Thrones fue creada por David Benioff y D.B. Weiss quienes también son productores ejecutivos.

