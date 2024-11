Galilea Montijo revela el método que utilizará para convertirse en madre nuevamente

A pesar de que Galilea Montijo admite que su cuerpo ya no se siente como cuando tenía 30 años, su deseo de ser madre de una niña sigue siendo fuerte. La conductora y actriz ha encontrado una nueva oportunidad para hacer realidad su sueño de tener una hija, junto a su pareja el el modelo Isaac Moreno.

Montijo, de 51 años, ya es madre de Mateo, nacido el 23 de marzo de 2012, producto de su relación con Fernando Reina, de quien se divorció en marzo de 2023 tras 11 años de matrimonio.

En su nueva relación con Moreno, de 42 años, la conductora de "Hoy" está emocionada porque ambos comparten el sueño de tener otro hijo, por lo que ya encontraron el laboratorio que podría hacerles realidad el deseo, lo único que les hace falta es tiempo, pero esperan acudir a inicios del 2025.

"Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz, pero mi cuerpo ya... hace varios años que tuve una menopausia muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona, pero lo que no me funciona son los ovarios , entonces encontramos un laboratorio, lo que no tenemos es tiempo, pero pretendemos viajar a principio del próximo año", reveló.

La conductora explicó a la prensa que se trata de un proceso en el que se van superando diferentes etapas. Actualmente, se encuentra en una fase de análisis, en la que evalúan opciones, como la elección del "ovario que se va a comprar", entre otros aspectos. Junto a su pareja, están en la búsqueda de las mejores alternativas.

Y aunque la adopción es un "acto maravilloso", ésta no ha pasado por su mente; aunque ser mamá por segunda vez, y de una niña, es algo que desea Galilea con todo su corazón, confiesa que si no ocurre es por algo y lo tomará con sabiduría y la mejor actitud.

"Si no se puede por algo es, no me peleo con la vida , ni con la naturaleza ni mucho menos con Dios", aseveró; eso sí, seguirá siendo la "reina de la casa", pues quien podría destronarla sería su hija.

