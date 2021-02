Galilea Montijo da positivo a COVID-19 por segunda vez

De nueva cuenta, Galilea Montijo se enfrenta al COVID-19, pues la conductora del programa “Hoy” informó que luego de que dos personas cercanas a ella le avisaron que estaban contagiadas, por lo que se realizó la prueba rápida y la de laboratorio; ambas salieron positivas.

A diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza

"En la prueba rápida salí positiva, ahí mismo le hablo a la productora (de “Hoy”) , le digo 'mi Andy, salí positiva, el de laboratorio me lo entregan en unas horas ¿qué hago?', no pues quédate en casa; ya cuando llega el resultado de laboratorio, pues sí, otra vez positivo", relató Montijo a sus compañeros del matutino.

Galilea Montijo tiene síntomas diferentes a la primera vez

Hace cuatro meses, cuando Galilea se contagió por primera vez, tuvo síntomas parecidos a los de esta segunda ocasión. Ahora, su hijo Mateo también se contagió.

"El mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque el dolor de cabeza de la otra vez era terrible, fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada; Fer mi esposo salió negativo", explicó.

Montijo enfatizó que no ha sentido que le falta el aire como ocurrió la ocasión anterior, pero esta vez sí tuvo vómito.

"No me ha dado esto de que te falta el aire, eso sí lo sentí la otra vez, al igual que el dolor de cabeza".

"Me levanté muy temprano por las náuseas, pensando en que algo me había caído mal de la cena del domingo; no sé, esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si estoy entrando o estoy saliendo", confesó.

Los conductores de “Hoy” hicieron un llamado al público para que se sigan cuidando y no bajen la guardia.

Hasta el momento, las pruebas al COVID-19 que aplicaron al equipo del matutino han salido negativas.

AC