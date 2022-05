Galilea Montijo: "Todas mis relaciones fueron tóxicas"; dice la conductora sobre sus noviazgos

La conductora Galilea Montijo comenzó una nueva etapa en su vida, luego de que se anunció su incorporación al programa Netas Divinas, el cual está conformado por sus compañeras Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún.

Este miércoles, Galilea estuvo en su primer programa, donde se habló de las toxicidades en las relaciones, especialmente en las amorosas, por lo que la tapatía no se guardó nada y reveló que casi todos sus noviazgos en su vida han sido tóxicos.

La tapatía mencionó durante la plática que ella nunca vio el ejemplo en casa sobre cómo es una relación sin toxicidad, por lo que al momento de comenzar a tener novios, ella lo veía como si fuera normal eso.

“Los más tóxico es seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta por qué yo permitía tanta relación tóxica. Nunca vi a una mamá, un papá cómo se llevaban en casa. Entonces para mí, en el primer momento donde yo descubrí que hubo de alguna manera esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues yo pensé que así era. Todas mis relaciones fueron tóxicas de una u otra manera porque lo permití, pensé que así eran, me daba miedo estar sola”.

Además mencionó que posiblemente sus relaciones que tuvo fueron tóxicas porque le daba miedo la soledad.

“Yo llegué aquí (CdMx) a los 18, casi cumpliendo 19 años. Viví sola porque gané un concurso de belleza en 1993 y llegó sola, no tenía amigos y me daba miedo estar sola”.

Ahora, la conductora de "Netas Divinas", está casada con el empresario Fernando Reina, con quien lleva 11 años juntos y tiene un hijo de nombre, Mateo, además de que lleva un buena relación con los hijos del primer matrimonio de su equipo.

Finalmente, Montijo también habló sobre su actual relación, la cual como en todas hay discusiones.

“Ya casada sí tenemos nuestras discusiones, pero me di cuenta que sí me da mucha hueva pelear; sí contestó porque se me sube el barrio, hasta que te das cuenta: ‘¿A dónde voy a llegar en la discusión? A nada’, sí me estoy volviendo vieja, ya me da mucha hueva”.

MF