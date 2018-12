Gael García invita a seguidores a "dominguear" con "Museo"

El actor Gael García Bernal invitó a sus seguidores en redes sociales a disfrutar de la película "Museo", dirigida por Alonso Ruizpalacios, la cual protagoniza y que ya está disponible por YouTube Premium.

"Es domingo y se tienen que echar a ver esta película. Yes, amigos que no hablan español, you have to watch this movie. Métanse al LINK pa echarle un ojo y arre. #museolapelícula MUSEO del carnalote Alonso Ruizpalacios. Besotes navideños a todos", posteó en su cuenta de Instagram.

Lo anterior es acompañado por un video de la plataforma de videos, en donde aparecen algunas imágenes del filme, con el título "Museo, el robo que sacudirá México", el cual enseguida recibió el like de su compañero Diego Luna y otras cinco mil personas.

La película, ganadora a Mejor Guión en el Festival de Cine de Berlin 2018, relata cómo en la Navidad de 1985, "Juan" y "Wilson" decidieron pasar a la historia cometiendo uno de los atracos más infames de México, inspirada en el robo de piezas del Museo de Antropología.

