Gabby Tamez, a prueba de todo

La cantante mexicana Gabby Tamez se encuentra promocionando su sencillo “Me está gustando”, un tema rítmico con la esencia del regional mexicano y del cual el video ya se encuentra disponible en plataformas digitales; de hecho, el material lo filmó en Tlaquepaque. Gabby es originaria de Nuevo León, pero luego radicó en Texas y ahora vive en Los Ángeles.

“Los tiempos de Dios son perfectos y estaba esperando a tener una buena propuesta y el equipo de trabajo con el que estoy se ganó mi confianza, por eso es que hasta ahora estoy de promoción en México, quería venir lista”, dice en entrevista. Pero para ella las cosas no han sido sencillas, para labrar sus sueños y crecer en su carrera ha tenido que lidiar con la aceptación de su familia y también con el machismo, pues se encuentra en una industria dominada por hombres.

“Todos los días ha sido una batalla. Cuando yo le dije a mi familia que me gustaba la música no lo aceptaban, no querían. Y estudié, tengo un bachillerato en Ciencias de la Comunicación y estoy especializada en la lengua española. Estudiaba, trabajaba, cantaba los fines de semana y ahorita como que mi familia ya se ha resignado, pero la carrera es de mucho sacrificio, resistencia, mucha paciencia y muchos pantalones para enfrentarte con muchas cosas, entre ellas, sobre cómo funciona el sistema, hay muchas injusticas, para nosotras las mujeres todavía es más complicado”.

Pero Gabby no se desanima, por el contrario, ha ido teniendo la aceptación de un público joven que conecta con su música y ahora mismo ella está preparándose para comenzar a hacer presentaciones donde habrá mucha música, coreografías y vestuario. Espera que las visitas a México sean más recurrentes y en un futuro cercano también empezar a cantar temas en inglés.