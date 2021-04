Frida Sofía no pudo ser diagnosticada con TLP en la adolescencia, señala experta

Frida Sofía no pudo ser diagnosticada en su adolescencia con Trastorno Límite de la personalidad (TLP) como señaló su madre Alejandra Guzmán este lunes, según explicó Ileana Romero Martinez, fundadora del colectivo TLP México y del movimiento "más información menos estigma".

En una entrevista con Adela Micha en la que la cantante negó la denuncia pública de abuso que Frida hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán.

"Tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años… el último año se le diagnosticó Border personality' yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces he tratado de ayudar a Frida tenerla bajo medicamentos".

Al respecto, Ileana, quien además tiene diagnosticado el trastorno señala: "En la entrevista de la señora Alejandra Guzmán ella indica que le fue diagnosticado a los 14 o 15 años a Frida lo cual no puede ser porque al ser un trastorno de la personalidad no puedes diagnosticarlo en la adolescencia sino hasta la etapa adulta que es cuando la personalidad está mejor formada, que es entre los 20 y los 21 años aproximadamente", dijo.

"Esto es muy importante de destacar porque quiere decir que tal vez ni siquiera el trastorno está diagnosticado como tal", apuntó Ileana.

A través del colectivo TLP Borderline México, esta tarde se lanzó un comunicado en favor de Frida Sofía y descalificando que Guzmán hiciera ver que quienes viven con ese trastorno de la personalidad tuvieran entre los síntomas el mentir. La propia modelo lo replicó en sus redes sociales.

"Lo que está haciendo Alejandra Guzmán lo hemos vivido también las personas que tenemos una condición de salud mental, ha sido la historia de muchas de nuestras familias, de nuestras parejas que nos desacreditan e invalidan y simplemente dicen ‘tú estás loco, loca y entonces no vales, no es válido lo que dices, lo que sientes", sentenció Ileana Romero Martinez.

Alejandra Guzmán, ¿desinformando?

La vocera de la organización está en contra de que se desinforme a la gente alrededor del tema de la salud mental, sobre todo por el alcance que al ser una figura pública como la llamada Reina de Corazones pueda tener.

"No tiene relación el mentir o la mitomanía con el diagnóstico del TLP. (Queremos) hacer evidente que hay ciertos factores emocionales emocionales, de abuso físico, sexual o psicológico que se viven en la niñez o la infancia que podrían detonar el trastorno lo cual implica que el hecho de desvalidar, atacar o decir que algo no es cierto y ponerle los adjetivos de loca o loco, trastornado, enfermo mental, es en realidad también una agresión no sólo a una persona sino a toda una comunidad que diariamente se preocupa por atender su salud mental".

"La mayoría de las personas se quedan con lo que dice y piensan 'claro las personas con TLP son mentirosas, chantajistas, manipuladoras, se inventan cosas, cambian de estado de ánimo de un día para otro' y todo este tipo de comentarios que no están apoyados por la información, por una preocupación clara en la salud mental lo único que genera es que haya más estigma y rechazo".

¿Qué es el TLP?

“Las personas con TLP vivimos en una montaña rusa emocional"

Ileana, quien además de padecer el trastorno se ha dedicado a estudiarlo y actualmente está también enfocada en educar al respecto, explica que consiste en altibajos emocionales.

Además señala que un patrón persistente es la inestabilidad tanto en las emociones, el afecto, las relaciones interpersonales y la autoimagen, así como características de impulsividad. "Esto quiere decir que las personas con TLP vivimos en una montaña rusa emocional", dijo.

"Pero además hay síntomas de depresión, ansiedad, autolesiones, baja autoestima y por supuesto que esto lo que genera es que pueda haber crisis tanto de tristeza, enojo y por supuesto el entorno tiene mucho que ver ya sea en el apoyo de los que vivimos con esta condición o que se pueda hacer más agudo el trastorno".

Al respecto, señaló que quienes tienen la facultad de hacer un diagnóstico son los psicólogos y psicólogas, clínicas o un psiquiatra.

¿Cuál es el tratamiento del TLP?

En cuanto al tratamiento, éste tiene que ser integral y en ocasiones se requiere psicofarmacológicos para atenuar algunos síntomas. "Sin embargo no hay medicación específica porque es un trastorno de la personalidad, esto quiere decir que la psicoterapia y en especial la terapia conductivo conductual ayuda muchísimo porque el objetivo es desarrollar más herramientas y habilidades de autorregulación emocional", explica.

¿Por qué surge el TLP?

La fundadora del colectivo señala que es probable que quienes desarrollan este trastorno crecieron en ambientes invalidantes con abuso físico, sexual o psicológico o probablemente negligencia, déficit de contención emocional o sobreprotección.

"Para desarrollar el TLP o algún otro trastorno se requieren de tres factores principales: genético o hereditario, un factor ambiental y el tercero es psicológico o emocional, esto quiere decir que tengo más probabilidades de desarrollar un trastorno si tengo algún familiar que haya o esté padeciendo algún trastorno porque esto genera una desregulación a nivel químico", explica.

"En segundo, si yo crecí en un ambiente o entorno donde no había una presencia de papá, mamá o alguna figura de cuidado que me pudiera brindar apoyo o contención o que por el contrario hubo violencia, abuso, negligencia, es otro factor; y el factor de los recursos emocionales y psicológicos que vamos adquiriendo en nuestro aprendizaje es otro".

Apoyan a Frida Sofía

"Validamos total y completamente su experiencia”

A través del colectivo, Ileana reitera que apoyan y se solidarizan con Frida. "Le creemos porque si sufrió eso y ha llegado al nivel de poder decirlo y expresarlo quiere decir que de por medio ha habido un crecimiento personal y emocional de su parte para poder llegar a emitir estas declaraciones".

"Validamos total y completamente su experiencia, comprendemos y empatizamos con sus sentimientos, emociones y experiencias tan difíciles que ha tenido que vivir. Si tiene o no el diagnóstico es importante que un profesional lo determine, en tercer que en caso de que no sea así (esperamos) que nos pueda ayudar a las personas que sí tenemos TLP o compartimos alguna condición de salud mental a seguir siendo parte de esta misión de 'más información menos estigma'".

