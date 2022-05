Si te gusta el anime, eres seguidor de la saga Free! O quieres disfrutar de una historia en la pantalla grande, no pierdas la oportunidad de ver Free: The Final Stroke – Volumen 2 en tu sala de cine favorita.

Free: The Final Stroke – Volumen 2. ESPECIAL/+QUE CINE.

El famoso anime llega a su final con la segunda entrega bajo el título Free: The Final Stroke – Volumen 2, que es la secuela directa del filme estrenado el año pasado.

La trama narra que después de su primera aparición en los campeonatos mundiales, Haruka fue derrotado por el “Campeón Absoluto”, perdiendo también su libertad. Esto provocó que Haruka se detuviera a analizar su verdadero propósito al nadar, cuestionando su relación con el agua y su lugar dentro de la natación.

El largometraje tiene una duración de más de 100 minutos y cuenta con una escena post-créditos de alrededor de 10 minutos.

Free: The Final Stroke – Volumen 2

(Free The Final Stroke The Second)

De Eisaku Kawanami.

Japón, 2022.

XM