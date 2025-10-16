Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 17 al 19 de octubre

Aries

Tu mejor día será el 17 de octubre. Estás dejando atrás las inseguridades y pensamientos negativos que te afectaron recientemente. El fin de semana te trae descanso, claridad mental y momentos sociales importantes. Es tiempo de ahorrar, invertir y cuidar tu salud, sobre todo riñones, páncreas e intestinos. Muévete más, evita el sedentarismo, toma líquidos y mejora tu alimentación.

Tendrás suerte en juegos de azar con los números 12, 16 y 17, y tus colores de poder serán rojo y blanco. Mantente alerta frente a personas envidiosas o falsas amistades. No prestes dinero ni te expongas a energías negativas.

Las cartas te auguran trámites exitosos como pasaporte o visa, nacimientos en la familia y avance económico. Cuidado con celos o inseguridades en tu relación: si no te sientes en paz, es mejor hablar o soltar.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Leo.

Tendrás oportunidades amorosas intensas, pero también cuidado con relaciones sin futuro. No te desgastes con personas que no aportan. Si estás soltero/a, vienen nuevos amores.

Invoca al Arcángel Miguel para protección, fuerza y limpieza energética. Perdónate, suelta culpas y enfócate en tus metas.

Tauro

Tauro está atravesando un periodo de estrés y necesita tomarse un respiro. Un viaje o unos días de descanso le ayudarán a relajarse y desconectarse de las presiones diarias. Es importante que durante este tiempo se enfoque en sí mismo, evite conflictos, personas tóxicas y se aleje de los chismes. La ansiedad por la comida puede estar presente, por lo que se recomienda mantener una alimentación ligera y consciente.

Este fin de semana será ideal para reconectar contigo, cuidar tu salud mental y encontrar equilibrio. Es un buen momento para consentirte, comprar algo que te haga sentir bien y fortalecer tu autoestima.

El día 19 de octubre será especialmente favorable. Las cartas indican abundancia, oportunidades económicas y la posibilidad de resolver asuntos pendientes como trámites o estudios. También es importante hacer una limpieza energética en el hogar, sobre todo en el baño, y buscar protección espiritual con el arcángel Metatrón.

Los números de la suerte para Tauro en este periodo son 09, 20 y 28. Los colores que te favorecerán son el verde y el naranja. En el amor, la energía se muestra compatible con los signos Acuario, Capricornio y Sagitario, quienes podrían llegar con nuevas oportunidades o invitaciones.

Géminis

Géminis, tu mejor día será el 18 de octubre. Esta semana has sentido mucho nerviosismo y preocupación, especialmente por temas laborales o de pareja, lo que ha afectado tu concentración y bienestar. Es momento de recuperar tu equilibrio y armonía, dedicándote a hacer lo que más te gusta, ya sea salir a caminar, nadar o simplemente pasar tiempo con personas que te hacen sonreír.

Tu naturaleza dual y cambiante puede hacer que te afecten mucho los pensamientos negativos y el rencor, por eso es fundamental que te alejes de esas energías y te enfoques en ti mismo.

Aprovecha para ordenar tu espacio, limpiar el clóset y vender lo que ya no usas; esto no solo te ayudará a despejar tu mente, sino también a obtener un ingreso extra para invertir en cosas de calidad que realmente necesites.

Hay indicios de que el embarazo está rondando tu energía, así que es importante que cuides tus relaciones y tu salud. En cuanto a tus números de la suerte, son el 13, 60 y 74, y los colores que te favorecerán son el verde y el blanco. Conectar con la naturaleza, sembrar plantas o tener una mascota también te ayudará a sentirte más en armonía.

Cáncer

Para Cáncer, el mejor día será el 20 de octubre. Este fin de semana se presenta lleno de buena suerte y oportunidades, especialmente relacionadas con viajes, trámites legales o asuntos pendientes que se resolverán favorablemente.

Cáncer está en un buen momento de abundancia y estabilidad, sintiéndose más enfocado y valorando más su bienestar personal. Es un tiempo ideal para invertir en proyectos, estudiar áreas como comunicaciones, arte o negocios, y también para avanzar en la carrera laboral, ya que Cáncer suele ocupar puestos de liderazgo.

En el amor, la situación se estabiliza y se controla mejor, evitando estrés innecesario. Sin embargo, se aconseja protegerse de personas tóxicas y no confiar ciegamente, manteniendo los ojos abiertos en las relaciones cercanas.

Los números de la suerte son 02, 21 y 26, y los colores que te favorecerán serán el azul y el naranja. Si vas a viajar, recuerda llevar todos tus documentos importantes y pendientes para evitar olvidos. También es recomendable cuidar la energía personal con rituales simples como usar jabones especiales para eliminar malas vibras.

Este es un momento para ser productivo, cerrar negocios y abrirse a nuevas oportunidades con precaución y energía positiva.

Leo

Para Leo, su mejor día será el 18 de octubre. Este fin de semana será muy intenso y apasionado, especialmente en el plano sentimental y sensual, después de una semana estresante.

Leo estará lleno de energía, diversión, y buena vibra, ideal para disfrutar y compartir con amigos o en el amor. Es momento de aprovechar la juventud, la alegría y el dinero que llegará con facilidad, sobre todo en juegos de azar o inversiones.

Los números de la suerte para Leo son 04, 23 y 35, y sus colores favorables son el rojo y el amarillo, colores que representan la fuerza, la energía y la vitalidad. Se recomienda que Leo fortalezca su base en la vida: estudiar, tener un negocio propio o ahorrar para seguridad y estabilidad.

Leo debe protegerse de las malas energías, la envidia y las personas tóxicas, ya que es un signo muy vulnerable a estas influencias. El arcángel Metatrón estará ayudando a limpiar energías negativas y a impulsar decisiones acertadas.

En el amor, Leo debe cuidarse de celos o posibles traiciones si está en pareja. Para quienes estén solteros, los signos más compatibles son Sagitario, Acuario y Aries.

Finalmente, las cartas indican que Leo debe actuar con prontitud y no dejar para mañana lo que puede hacer hoy, además de prepararse para un viaje hacia fin de año.

Virgo

Para mis amigos del signo Virgo, su mejor día será el 19 de octubre. Aunque están pasando por un buen momento, todavía sienten que no han resuelto completamente algunos problemas de la semana pasada, lo que les genera preocupación. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero eso es solo una oportunidad para intentarlo de nuevo y mejorar.

Es un momento perfecto para reflexionar sobre lo que has hecho bien y lo que no, y para aprender de los errores. Virgo es el signo más organizado y fuerte del zodiaco, un pilar en su entorno, pero también puede ser muy extremista en sus emociones, pasando de la alegría a la tristeza con facilidad.

Los números de la suerte para Virgo son 08, 19 y 37, y sus colores son azul y rojo. Este será un periodo de crecimiento laboral y posiblemente una nueva ilusión amorosa. Te recomiendo hacer un inventario de tus pertenencias y también digital, para eliminar lo que ya no usas y así dar espacio a lo nuevo, lo que te ayudará tanto económica como espiritualmente.

En el amor, deja atrás relaciones pasadas que solo te causaron daño. Para los Virgo solteros, signos compatibles serán Capricornio, Tauro y Géminis, quienes te ayudarán a encontrar estabilidad amorosa.

El arcángel Uriel te acompañará en estos días, recordándote que siempre es posible comenzar de nuevo y que un cambio positivo está por llegar, brindándote felicidad y prosperidad. Recuerda pedirle guía y protección para crecer y avanzar con confianza.

Libra

Para mis amigos del signo Libra, que están cumpliendo años, es un momento especial para celebrar. A Libra le encantan los regalos tecnológicos, como un celular, un iPad o hasta un coche eléctrico. Aunque todavía no hay infraestructura suficiente para esos autos en México, la idea de algo eléctrico siempre suena bien.

Para los Libra casados o en pareja, hay buenas noticias, porque puede que haya un embarazo en puerta, lo que llena de alegría. Su mejor día será el 17 de octubre, una fecha muy afortunada para ellos, con números mágicos 17, 24 y 50.

Sus colores serán blanco y naranja, y deben cuidar su salud, especialmente el estómago y la gastritis, comiendo de manera más saludable. Pero si están festejando su cumpleaños, que no falte el pastel y la buena comida.

Este es el momento para pedir a Dios y al arcángel Miguel por felicidad y éxito. Libra está en una etapa para cumplir sueños, avanzar y dejar atrás los miedos al qué dirán. Además, les viene buena suerte en dinero y estabilidad, así que deben aprender a cobrar bien por su trabajo, tiempo o incluso por el cuerpo, si así lo desean.

Para los Libra solteros, los signos más compatibles serán Géminis, Leo y Acuario, con quienes tendrán buena conexión y oportunidades amorosas. Libra está en un momento armonioso, con mucha suerte y ganas de lograr todo lo que quieran este fin de semana.

El arcángel Miguel será su protector en estos días, ayudándolos a recibir aumentos de sueldo o nuevas propuestas laborales que deben analizar bien.

Escorpión

Para mis amigos del signo Escorpión, ya se acerca su cumpleaños. Aunque no es todavía, porque Escorpión empieza el 21 de octubre, justo el día del meteorito, que este año traerá energía de riqueza y abundancia. Aunque el meteorito del 31 de octubre se asocia con cosas más oscuras, para Escorpión será un momento de buena suerte.

Son personas intensas, con un carácter fuerte y dominante, pero uno de sus mayores retos es cómo manejan el estrés, especialmente con la comida. Cuando están estresados, comen más para tratar de calmar ese vacío, pero eso no funciona y les puede causar problemas en el estómago, páncreas e intestinos.

Escorpión debe aprender a identificar cuándo una situación no tiene solución y estar dispuesto a dejarla ir, ya sea en el amor, en el trabajo o en la vida en general, sin caer en el sobrepensar ni en comer de más por estrés. También hay que aceptar que las personas a su alrededor hablan de ellos porque son importantes, lo que les debe dar confianza.

El mejor día para Escorpión será el 20 de octubre, con números mágicos 10, 27 y 34, y sus colores de la suerte son rojo y naranja. Escorpión es un signo humanista, apasionado, y muy entregado en el amor, pero también suele decepcionarse porque espera mucho y se entrega por completo, sin medias tintas. Cuando termina una relación, es porque ya no hay vuelta atrás, pero nunca estará solo o sola por falta de opciones, sino por elección propia.

Escorpión tiene vocación para trabajar en gobierno o en áreas políticas, y les gusta ayudar a los demás, aunque muchas veces son traicionados o desplazados. El arcángel Gabriel los acompañará este fin de semana, trayendo un mensaje de nuevo comienzo y la oportunidad de encontrar su propósito de vida, sea adelgazar, mejorar en el trabajo o lograr estabilidad.

Sagitario

Para mis amigos del signo Sagitario, su mejor día será el 19 de octubre. Sagitario está en un momento muy bueno, se está cuidando, haciendo ejercicio, y se está renovando el guardarropa porque les encanta verse bien y llamar la atención.

Están en una etapa de crecimiento económico, especialmente en sus propios negocios o proyectos, pero deben tener mucho cuidado con las personas que los rodean, porque puede que estén recibiendo mentiras o falsedades, ya sea de pareja, amigos o socios.

Este fin de semana será de convivencia y diversión: fiestas, partidos, arreglar el clóset y salir a distraerse para liberar el estrés. Es importante que Sagitario practique el desapego: si alguien no se comunica, no hay que insistir ni buscar, así se mantiene la paz y la felicidad.

Para los Sagitario solteros, llega un amor muy compatible y apasionado, ya que son muy activos sexualmente y necesitan una pareja igual de intensa. Los números de la suerte para ellos son el 03, 16 y 32, y sus colores la suerte son el amarillo y azul.

Las cartas recomiendan que cuando se sientan abrumados o acelerados, respiren, tranquilicen la mente, piensen en positivo y eviten chismes o problemas que no les corresponden. Les advierten que deben cuidar la garganta y su salud, especialmente con el invierno que se acerca, incluyendo virus como el COVID.

En temas de compatibilidad, Leo, Aries y Sagitario mismo serán signos muy afines para los solteros.

El arcángel Rafael será su guía, prometiendo justicia y soluciones favorables, especialmente en asuntos legales o de pasaporte. Les aconseja ser constantes, determinados, mantener sus planes en privado y alejarse de malas amistades que puedan desviar su camino.

Capricornio

Capricornio viene con suerte, pero con mucho estrés acumulado. Aunque las cosas te están saliendo bien, sigues acelerado, enojado sin razón clara, y con una energía intensa que necesitas aprender a canalizar. Estás en un momento donde debes dejar de sobrepensar y empezar a actuar con más calma. No todo se resuelve al instante ni todo está bajo tu control.

Este fin de semana es ideal para organizar pendientes: trámites, asuntos laborales, escolares o personales. Estás pensando en un viaje para tu cumpleaños o para Navidad, y eso te motiva. Sigue así, porque tú eres de los que planean con tiempo y cosechan buenos resultados. También es buen momento para salir, distraerte, ir a un evento, bailar, tomar aire. No te encierres.

Económicamente llega un ingreso extra o solución de un pendiente financiero. Si estás arreglando papeles legales, migratorios, de vivienda, auto o banco, hazlo: todo se destraba.

En el amor, si estás en pareja, las cosas seguirán estables. Si estás soltero o soltera, se acercan personas compatibles y muy positivas para ti. Específicamente Tauro, Virgo y Escorpión. No tengas miedo de conocer a alguien nuevo, pero tampoco fuerces nada. A lo bueno se le da tiempo.

Tu mejor día es el 17 de octubre. Los números mágicos para ti son el 05, 07 y 30. Tus colores de la suerte son el amarillo y el rojo.

El arcángel Uriel te acompaña este fin de semana. Él te recuerda que puedes crear la vida que tú deseas, siempre que tengas claridad en lo que quieres y seas constante.

Acuario

Acuario es un signo brillante, inteligente, carismático y lleno de ideas, pero muchas veces cae en ciclos de ansiedad o tristeza sin explicación. Su elemento aire lo vuelve volátil, emocionalmente cambiante y muy sensible. Aunque son personas alegres, creativas y con una capacidad impresionante para comunicarse, también son rencorosos y, cuando se decepcionan, no olvidan ni perdonan tan fácil.

Este fin de semana viene cargado de buenas noticias y triunfos. Si estás participando en algún concurso, competencia, proyecto o situación donde haya algo en juego, la victoria está de tu lado.

También te vendrán nuevas oportunidades laborales, tal vez incluso un negocio extra para los fines de semana, y será importante seguir estudiando, preparándote y aprendiendo.

Tu mejor día será el 19 de octubre. Tus números mágicos son el 19, 37 y 70. Tus colores de la suerte: amarillo y blanco.

La carta de la torre indica que es tiempo de reconstruir: una nueva pareja, casa, vida, ciudad o incluso país. Lo que venga debe ser mejor. Pero cuidado con brujerías, malas vibras o personas del pasado que aún quieren verte caer. Límpiate energéticamente. No todo el mundo merece una segunda oportunidad contigo.

Si estás soltero o soltera, los signos más compatibles contigo serán Libra, Leo y Géminis. Ya sea para relaciones serias o algo más pasional, esas conexiones te llenarán.

Tu arcángel guía esta semana será el Arcángel Rafael, quien te ayuda a sanar el cuerpo, la mente y el espíritu.

Piscis

Piscis, llegó tu momento. Es tu hora de avanzar, de liberarte del estrés y de comenzar a enfocarte en ti. Eres profesional, cumplido, perfeccionista, siempre buscando hacer todo bien, pero a veces te agobias con tantas responsabilidades. Este fin de semana, déjate de culpas, apaga el celular del trabajo y descansa. El sábado y domingo son para ti. Tu mejor día será el 18 de octubre, un día cargado de encuentros familiares, fiestas, compromisos y diversión.

En el amor viene algo bueno, una pareja estable, seria, con compromiso, como tanto lo has deseado. Pero antes de eso, purifícate. Haz una limpieza espiritual, física y emocional. Toma agua, come sano, camina, habla contigo mismo, escribe, ora. Aunque parezca raro, eso también sana. Te llega dinero rápido y fácil. Puede ser por una venta, por suerte, por un proyecto nuevo o por algo que habías esperado. Viene abundancia.

Los números mágicos para esta etapa son el 08, 25 y 53. Tus colores de la suerte son el azul y el blanco. En cuestiones amorosas, tus signos más compatibles serán Capricornio, Escorpión y Cáncer.

El arcángel que te cuida en estos días es el arcángel Metatrón. Él te ayudará a cortar con el pasado, a quitarte malas vibras, brujerías o personas que no te dejaban avanzar. Te dice que el autocontrol será clave. Piensa antes de hablar, actúa con madurez y ten paciencia. Lo que estás esperando llega pronto.

Con información de Mhoni Vidente

MF