It: Welcome to Derry: Este es el final explicado del capítulo 4

El cuarto episodio de It: Bienvenidos a Derry profundiza en los orígenes del mal que acecha al pueblo y expone cómo la influencia militar, los secretos enterrados durante generaciones y la conexión ancestral de los nativos americanos se entrelazan en un terror que afecta a toda la comunidad. La entrega revela, por primera vez, el origen del payaso y la única herramienta capaz de enfrentarlo.

Un descubrimiento que cambia todo

El horror toma un giro personal cuando se desvela un antiguo conocimiento que explica la llegada de Pennywise a la Tierra: la entidad habría arribado dentro de un asteroide, y de ese mismo impacto proviene la piedra que permite crear la daga capaz de debilitarlo. Esta revelación (la única arma conocida contra el payaso) se convierte en la clave para la supervivencia.

La investigación de los niños

Lily, Ronnie, Will y Richie continúan empeñados en demostrar que los últimos ataques no fueron responsabilidad del padre de Ronnie, sino obra de Pennywise. Después de entregar a la policía la fotografía que lograron capturar, los agentes rechazan su versión y les piden mantenerse alejados de los asuntos del pueblo.

En medio de la tensión, Will empieza a sufrir ataques directos del payaso. Entre ellos destaca un intento de ahogamiento durante un paseo con su padre, acompañado por la aparición del característico globo rojo que delata la cercanía de la entidad.

Por otro lado, Meg intenta reconciliarse con Lily, pero Pennywise interviene y provoca un episodio aterrador en el que las facciones de la joven se deforman. La situación termina volviendo a Lily objeto de señalamientos injustos entre sus compañeros.

Con el avance del miedo, los niños concluyen que su única defensa es controlar sus emociones. Lily, consciente de ello, comienza a tomar pastillas para manejar su ansiedad y resistir mejor las visiones y ataques del payaso.

La participación del gobierno continúa siendo un eje central del episodio. Leroy Hanlon y su esposa observan cómo la ciudad permanece bajo una vigilancia constante, mientras las autoridades realizan experimentos sin comprender la verdadera naturaleza de Pennywise ni la dimensión sobrenatural de su influencia.

Las visiones evidencian que Pennywise ha actuado durante siglos, modelando la historia del pueblo mientras el gobierno oculta o manipula información para conservar el control.

El significado del episodio

El capítulo 4 refuerza la amenaza directa que Pennywise representa tanto para los niños como para todo Derry. La serie muestra por primera vez cómo llegó la entidad al pueblo, y combina elementos como el terror, los secretos institucionales, el racismo estructural y el conocimiento ancestral para construir un escenario donde el mal es constante.

La creciente tensión entre los jóvenes y los adultos, junto con la aparición física del payaso, marca un punto de inflexión. El episodio deja claro que la batalla será cada vez más peligrosa y que la historia de Derry es mucho más profunda y oscura de lo que parecía.

BB