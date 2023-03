Sigue la polémica con el comediante de Franco Escamilla, luego de aquellos comentarios catalogados como misóginos y donde usuarios en redes sociales han pedido, incluso, la cancelación los videos del standupero.

Fue el mismo Franco quien rompió el silencio y habló al respecto en su canal de youtube "Toy Aburrido" donde tocó el tema y dejó en claro que no se disculpará tras lo dicho, además de lamentar que ataquen a su familia como represalia.

“Yo aguanto vara, yo creo primero que nada en la libertad, para los que no se enteraron sacaron un clip de estoy aburrido para funarme en redes sociales, que la funa honestamente ahí les va, respeto a los que en verdad se ofendieron, con esto a algunas mujeres, no a todas, yo conté un chiste de Chris Rock, no estoy diciendo, ‘yo no dije nada’, no señor, yo asumo mi responsabilidad, lo dije, lo dije infinidad de veces en el bar cuando empezaba en la comedia, he reconocido que yo pirateaba a Chris Rock en mis inicios; sí señor, no me enorgullece, pero es parte de lo que soy. No me rajo, dije lo que dije y no voy a disculparme, perdónenme pero no pienso pedir perdón por un chiste, aunque suene redundante o cacofónico, porque eso sería ser hipócrita”, externó el también youtuber.

Sin embargo, el oriundo de Cuautla, Morelos, reveló que varios de sus seguidores en redes sociales al ver que no caía en provocaciones con los comentarios que le ponían, fue que decidieron comenzar a atacar a sus hijos, algo que sin duda, expuso sí le molesta.

“Si me siguen en twitter verán que no estuve contestándole a nadie, me estuvieron reventando machín, yo dije: ‘yo aguanto vara, tírame mier... a mí, al que dijo el chiste’ pero hay que gente que se va a la mier… y como que dicen ‘éste pen… como no contesta deja involucro a su familia’. Fue ahí mismo que el comediante expuso uno de los twitts que involucraban a su familia,

“Esta niña pone ‘no es cancelarlo, la vida lo terminará alcanzando cuando se lo hagan a su hija’ te voy a decir pequeña persona, conmigo lo que quieras, pero cuando dices, cuando le pase a su hija, estás deseando que algo le pase a una niña, tú como mujer yo esperaría esa sororidad de decir ‘que se lo cargue al vato, pero entre mujeres no nos hacemos daño, ni nos deseamos el mal’; si yo dije un chiste que te molestó por qué le vas a desear el mal a una persona que no tiene nada que ver; ahí sí me toca los hue… mis hermanos”.

Le responde al actor José Luis Reséndez

Franco Escamilla no dejó pasar la oportunidad de exhibir a José Luis Resendez, quien lo estuvo atacando en twitter; el comediante lo tachó de doble moral por hacerse aludido al chiste, debido a que, según el standupero, el actor golpeaba a su esposa.

“Vi una cuenta que me empezó a tirar y luego dije, me suena. En este twitt él sugiere que a todo Chris Rock le llega su Will Smit, estoy seguro que en su mente dijo, ‘que creativo soy’, suena a amenaza amigo, parece ser que quieres ser mi Will Smit y ponerme un ching… se llama José Luis, de entrada dije, no serías el primer José Luis que me pone unos put…, ya ha pasado antes y no fue grato para mí, por otro lado dije, es boxeador, entrena y dije que miedo que venga y me ponga unos put… dije, me suena y puse su nombre en google y lo primero que me sale, dije, ya sé quién es, yo estoy haciendo apología del machismo de acuerdo a sus comentarios pero él hacía una serie de narcos, y eso no es todo, dije, no es el que está acusado de golpear a una mujer; a ver hermano, yo a mi esposa le doy 9 de cada 10 pesos, tu a tu esposa le 10 de cada 10 ching…".

"Perdóname pero no queda hacerse el moralista, a mi hizo mucha gracia y no lo conozco al señor, estoy seguro que es una furia a los ching… y si un día nos topamos me va a ver cara de mujer y me va poner una put...".

"Estoy seguro que ganarías, yo soy hombre de paz, hombre de comedia, pero estoy seguro que en la vida pondría la mano encima a una mujer”, concluyó tajantemente el comediante.