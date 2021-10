Francisca Valenzuela presenta su nuevo tema “Castillo de cristal”

La cantautora chilena, Francisca Valenzuela, estrenó el pasado 30 de septiembre su sencillo “Castillo de cristal”, una nueva aventura musical en su carrera luego de su anterior trabajo “La fortaleza”. En entrevista, comparte que en esta etapa que recién comienza planea la salida de una trilogía de canciones y esta es la primera de ellas.

“Después de ‘La fortaleza’, material que sacamos a principios del 2020, no pensé que íbamos a tener listo un proyecto tan rápido, no estaba en mis planes, como todas las personas, me adapté a la pandemia, me dejé fluir, no estuve tan concentrada trabajando, francamente pasé días acostada nada más, pero de repente estuve escribiendo, empecé a componer y a trabajar en un proyecto con Sebastián Krys”, comparte la estrella, quien resalta que ahora él es el productor de esta su nueva etapa, pues cuando les tocó colaborar, él le dijo que le gustó mucho “La fortaleza” y quería trabajar con ella en su apuesta sonora.

Así que Francisca se puso a ahondar y se dio cuenta que tenía suficiente material como para darle forma a un disco. “Entonces, la mayoría de las cosas sí las escribí en y previo a la pandemia, así como durante el periodo que estuve en Chile, durante el estallido social entre septiembre y octubre del 2019. Y es lindo, porque si ‘La fortaleza’ representó un crecimiento y una transformación de la oscuridad a la luz y el enfrentar las sombras y salir de ahí, ‘Castillo de cristal’ y lo que viene en este nuevo disco, creo que habla justo de lo que viene después de eso: Estar parada en el mundo y preguntarme quién soy, qué tengo que decir, y fluir con libertad, con fortaleza y con energía”.

