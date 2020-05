Fotografía de Adele rapada provoca revuelo en redes sociales

La celebridad de Internet Hey Reilly, cuyo trabajo consiste en editar fotografías de artistas y personalidades en situaciones hilarantes, compartió una imagen de la cantante británica Adele en la que hace parecer que la también compositora se rapó la cabeza, una acción que varías personas han realizado en medio de la cuarentena por COVID-19.

Con poco más de 10 mil 500 reacciones en Instagram, la fotografía de la intérprete de temas como "Someone like you" y "Skyfall", dio vuelta en otras plataformas como Twitter, donde algunos usuarios creyeron que la fotografía era real y otros más relacionaron el "corte de cabello", con la nueva producción discográfica que la cantante lanzará en septiembre.

En mensajes, en los que acompañaron la fotografía real con la editada, usuarios recalcaron que incluso si Adele se hubiera rapado, habría sido la confirmación del gran álbum que se venía, pues de alguna manera, sus fanáticos han encontrado sentido entre las emociones que a traviesa la cantante, con las letras que plasma en sus materiales discográficos.

Mientras tanto, en el perfil de Hey Reilly, también se muestra la fotografía del actor Timothée Chalamet durante su paso por la alfombra roja de la entrega de los premios Oscar 2020; la imagen fue editada para hacer ver que el protagonista de Call Me by Your Name y Lady Bird, se rapó, al igual que expresidente Barack Obama y Meghan Markle, en fotografías editadas.

Las creaciones hilarantes compartidas en dicho perfil, son acompañadas con etiquetas como #BigHairDon´tCare (El cabello largo no importa) y #StayHome (Permanece en casa); en la cuenta también se puede observar una fotografía del personaje "Dorothy Gale", de la cinta El mago de Oz, llevando una canasta con varios rollos de papel higiénico, y algunas fotografías de la Reina Isabell II del Reino Unido sobrellevando la cuarentena.

jb