Fonseca, un colombiano muy curioso

El cantante colombiano Fonseca prepara su próximo disco duración, del cual ya presentó un par de canciones. Se trata de “Por pura curiosidad”, sencillo lanzado a finales del año pasado, y “Cuando llego a casa”, tema de la telenovela mexicana “Papá a toda madre”.

Para Fonseca, la oportunidad de que una de sus canciones sea la canción principal de una novela televisiva es una gran puerta para llegar al público. Sobre esta colaboración, Fonseca platicó vía telefónica: “Se dio de una manera muy natural, había hecho hace unos años una canción para ‘Alma de hierro’. Es un gran privilegio hacer una canción para una telenovela en México”.

Para “Papá a toda madre”, los productores buscaron a Fonseca para que propusiera una canción: el cantautor les ofreció “Cuando llego a casa”, canción en la que trabajaba. La conexión fue inmediata y el mensaje positivo convenció para que la eligieran: “Para mí siempre ha sido una experiencia increíble y un privilegio, es llegarle a la gente… Es llegarle a mucha gente durante casi un año, estar todas las noches en la casa de las personas”, agregó de la oportunidad de llegar a millones de mexicanos a través de la televisión, a los que se suman los latinos con las retransmisiones de la novela.

Su nuevo disco

El músico comentó sobre cómo va el proceso del próximo disco: “Muy bien, muy contentos… En los próximos meses estaremos presentando unas dos o tres canciones antes de lanzar el disco completo. Creo que lo lanzaremos a final de año”. Esta producción será la octava en su discografía, que comenzó en 2002 con el disco homónimo. Lo más reciente que publicó data de 2015: “Homenaje (a la música de Diomedes Díaz)” y “Conexión”.

El acordeón, el ritmo festivo y la alegría al cantar encajan también en “Por pura curiosidad”, el otro tema del su siguiente producción que ya dio a conocer. Fonseca adelantó que esa constante prevalecerá en el resto del disco: “Va a ser un disco alegre, positivo, con melodías de ese tipo. Estoy muy contento y me he divertido mucho haciéndolo”. Como creador, Fonseca sabe que la satisfacción y el éxito de la música depende de esa diversión: “Creo que si uno no se divierte haciendo la música desde que la componemos hasta que la grabamos mucho menos nos vamos a divertir en un escenario tocándola”.

Acompañado de amigos

En cuanto a colaboraciones, Fonseca comentó: “Me encantan, se abren muchas oportunidades, muchas puertas nuevas. Poco a poco las iremos dando a conocer”. De momento, trabaja con Spencer Ludwig, trompetista y cantante. A lo largo de su carrera el músico nacido en Bogotá cuenta con una larga lista de artistas con los que ha compartido crédito: su compatriota Juanes, Reik, Jesse y Joy, Alejandra Guzmán y un largo etcétera.

Fonseca ha avanzado en su carrera con una evolución en la música que hace. De ello, platicó: “Ha cambiado mucho, es lo que más me alegra. Algo que me he dado cuenta en estos años es que entre más experimento y me salgo de la zona de confort es mejor el resultado. En eso se ha basado el desarrollo de mi carrera, el progreso… Es perderle el miedo a experimentar y meter otros elementos”.

Fonseca tiene ya confirmadas fechas en Ecuador en febrero, el 12 de abril en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México y Monterrey para mayo. Fonseca afirmó que es un hecho que estarán en Guadalajara, con la fecha y el lugar por anunciarse.