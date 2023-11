Florencia Guillot responde a las acusaciones en su contra, ¿abandona las redes sociales?

Tras la controversia que generó su más reciente video titulado "La edad no importa", en las redes sociales muchos usuarios han señalado a Florencia Guillot por normalizar el "grooming".

Lo anterior sucedió durante una entrevista para su pódcast "Vete a Triunfar" en la que una pareja contó que se llevan 14 años de diferencia y que dicha relación inició cuando la chica tenía 15 años de edad y hombre tenía 28.

Los señalamientos comenzaron luego de que la influencer felicitara a la pareja por llevar 17 años de relación, situación que no fue aprobada por varios usuarios, quienes reaccionaron a dicho video asegurando que normaliza la pedofilia.

Ante esto, a través de sus historias de Instagram, Florencia decidió responder con un texto en el que señala que con su más reciente contenido, escucha y entiende lo que le cuestionan y que sigue en un proceso de deconstrucción, aprendiendo y desaprendiendo para convertirse en una mejor versión.

Agregó también que conoce el impacto que tiene su contenido y la responsabilidad que ello conlleva y finalmente agradece las críticas constructivas que le hacen desde el respeto.

¿Florencia Guillot abandonará las redes sociales?

Posterior al mensaje del que anteriormente se habló, anexó un video en el que menciona que no quería dejarlo como un simple texto, sino que quería que "al final día me vieran aquí uno a uno", agregó que realizará un viaje con su familia y que se dará tiempo para disfrutarlo y según como vayan las cosas ella decidirá si comparte algo de su viaje o no.

Finalmente, mencionó que regresando de su viaje va a seguir creando el contenido que a ella le gusta y que también le gusta a todos sus seguidores.

