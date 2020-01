Flor Amargo habla tras su incidente en Guadalajara

Ser una artista desarrollada en las calles ha sido toda una aventura para la cantautora, actriz y comediante Flor Amargo, incluso a pesar de que hoy goza de fama y sus videos se vuelven virales en redes sociales, sigue picando piedra todos los días, para muestra el incidente del que fue objeto el pasado viernes por la tarde-noche en el Centro Histórico de Guadalajara, la autoridad tapatía recogió sus instrumentos cuando ella estaba brindando un espectáculo callejero teniendo como escenario la Catedral.

“El viernes a las 18:00 horas en el centro de Guadalajara hice una convivencia y les iba a cantar dos canciones al público. Entonces cuando estaba cantando al final de la segunda canción, la gente me pidió fotos, nos abrazamos e intercambiamos palabras y llegó gente del ayuntamiento y sin darme cuenta agarraron mis amplificadores, mi micrófono y mi atril y los azotaron en la camioneta, que fue lo más triste”.

Al ver tales acciones, los presentes comenzaron a defender a Flor de los inspectores, el respaldo también se hizo fuerte en redes sociales cuando el video del incidente comenzó a difundirse en internet. Horas después la autoridad se puso en contacto con la cantante para decirle que estaban a salvo sus instrumentos, “y que disculpe usted”. Refiere que no le pidieron dinero para entregárselos y que no ha revisado si están en funcionamiento.

Vocera de los artistas callejeros

Señala Flor que con la trayectoria que tiene y porque la conoce la gente, el incidente quedó en una mala experiencia y pudo obtener sus instrumentos, pero ella se pregunta qué pasa cuando esto sucede con artistas callejeros que no tiene el espacio con el que ella cuenta.

“Lo que me pregunto es si a los artistas urbanos realmente les devuelven sus cosas, quiero que esto no se quede ahí”. Este sábado a las 14:00 horas, Flor sostendrá una charla con Violeta Parra, directora de Cultura Guadalajara para externarle sus inconformidades.

“Los inspectores tienen que saber de cultura, tiene que haber una tolerancia y un respeto a los artistas urbanos, incluso aunque no tengan permiso. Tampoco se trata de desordenar, nosotros (la tarde del altercado) hablábamos del autoestima, la gente estaba compartiendo sus experiencias. Reitera Flor que el arte es la única manera que tenemos las personas para sensibilizarnos.

“Que se inaugure el Día del Artista Urbano, que no solo en Guadalajara, sino en todo México, que se haga el festival del artista urbano y que se haga una investigación de en manos de quiénes estamos en cuestión de los inspectores, si en realidad están cuidando de nosotros o es un pretexto para seguir robando y haciéndonos como ellos quieren sin dejarnos una salida de expresarnos”.

Comparte que músicos y amigos se comunicaron con ella para solidarizarse como Rubén Albarrán y Alex Lora. “Muchas personalidades del medio están conmigo y también otras personalidades del gobierno. No voy a parar hasta que en México no se haga del artista urbano una profesión, hasta que el artista callejero sea respetado porque aquí no hay empleo, porque una persona que frustra sus sueños no va poder dar alegría. Yo me comprometo a que parte de mis ingresos como artista sean destinados a la defensa y a la reparación de daños a los artistas urbanos, Hermes Music me está apoyando, vamos a regalar instrumentos. México tiene que ser la cuna del artista callejero”.

