Filme de Karla Souza no será biográfico

La película que Karla Souza protagonizará sobre acoso sexual, no estará basado precisamente en su vida, sino que estará ficcionada.

David Pablos, realizador de “Las elegidas” y que hablaba sobre prostitución infantil, será el responsable de dar el grito de “¡cámara, acción!”, indicó que está a la espera de que la actriz, también productora, tenga a su bebé, para fijar fecha de inicio de grabaciones en la capital mexicana. El mes pasado Souza (“Nosotros los nobles”) reveló, sin detallar el nombre, haber sido violada por un director en los inicios de su carrera.

“Han sucedido muchas cosas este último mes, que hacen aún más fuerte la necesidad de contar esta historia que tiene mucho que ver con lo que ha pasado recientemente con la vida de Karla”, comenta Pablos. “Finalmente no tiene nada que ver con la realidad, es una ficción, que sí parte digamos de hechos reales y que toca todo lo que se ha estado hablado recientemente en los medios de comunicación”, agrega.

Titulado tentativamente “La caída”, el proyecto fue dado a conocer en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en noviembre, días después que Souza aceptara haber sido víctima de acoso sexual en su vida. La bomba explotó en febrero cuando la actriz de 32 años de edad, mencionó la palabra violación y la profesión de su victimario: director y productor.

Horas después, Televisa, donde Karla comenzó su carrera, indicó que tras una investigación preliminar, pero sin acusarlo directamente, rompió toda relación con Gustavo Loza, creador de “Los Héroes del Norte”.

Hasta ahora la también estelar en la serie estadounidense “How to get away with murder”, no ha confirmado o desmentido el nombre de Loza, quien ha subrayado no ser el acusado y manifestado haber sostenido un noviazgo con Souza.

“El proyecto ya está bastante sólido, lo hemos desarrollado durante un año ya”, comenta Pablos. “Para ponerlo de manera simple y resumida, es una historia que tiene que ver con abuso sexual, con acoso, abuso de poder y la normalización de esto en todos lugares y la complicidad que se genera entre las personas que están alrededor y las mismas instituciones”, detalla.

“La caída” fue iniciativa de Karla, acercándose a Pablos para darle forma al guion.

Con serie

En paralelo, Pablos afina “Los detectives salvajes”, serie basada en la novela de Roberto Bolaños. Publicada en 1998, sigue a dos hombres que salen a buscar las huellas de una escritora desaparecida en México en los años inmediatamente posteriores a la Revolución de 1910; la búsqueda se prolonga por 20 años, desde 1976 hasta 1996. Apunta que el proyecto también se encuentra definiendo fechas y en busca del elenco.