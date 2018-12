Filippa Giordano y su retorno a la música

Pasaron siete años desde que la estrella de la ópera pop, Filippa Girdano, entró en una fase de ausencia de música nueva. En aquellos meses pasaron muchas, muchas cosas. Algunas de enorme belleza, como el nacimiento de sus hijos, pero también de momentos difíciles, como despedirse de su madre. La suma de todo llevó a la cantante a enfocarse más en lo personal que lo profesional. Con todo, ella siguió estando presente y dispuesta a volver en cuanto fuera oportuno, momento que llega hoy con la salida de su nuevo material “Friends & Legends Duets”.

Giordano comparte que “han sido muchos años de ausencia porque me he dedicado a sucesos personales. Y este disco lo puse en pausa en varias ocasiones, primero con el embarazo, y la llegada de mis cuates, que han sido la bendición más grande de todas y que quise disfrutar. Este proyecto musical lo inicié en el 2012, un año más tarde me embaracé y a partir de ahí no quería privarme de ningún momento especial de lo que es la infancia de los hijos”.

“Dos años después perdí a mi mamá. Eso ha sido otro hecho muy fuerte, que me hizo no sentir fuerza de darle seguimiento a un proyecto tan importante, porque ella, más allá de la madre y amiga que ha sido para mí, ha sido la única maestra de canto, e iba a ser mi primer disco sin ella”.

“Sentí que me iba a bloquear al grabar este proyecto sin ella, además, vocalmente quería hacerlo pop al cien por ciento porque toda mi carrera me había dedicado a cantar ópera. La idea era hacer un crossover entre el pop y lo clásico con un toque lírico”, agrega la artista.

Con buena compañía

En “Friends & Legends Duets”, Filippa hace grandes colaboraciones con leyendas del pop, pero también con estrellas nacientes y consolidadas de México. En el álbum participan figuras como Peter Cetera con “If you leave me now”; Tony Hadley con “True”; Michael Bolton con “How am I supposed to live without you”, “On my own” con Pepe Aguilar; “Fantasy” con Jesús Navarro de Reik; “Endless love” con Carlos Rivera y “Yesterday I saw the rain” con Armando Manzanero, entre otros.

“En este disco por estar acompañada de los grandes del pop, quería ser auténtica en el género, tuve que trabajar mucho mi voz, tuve que encontrar el punto y coincidir con las agendas de cada uno de los artistas invitados. Pero en realidad nunca me puse una fecha para salir, y gracias a mi equipo de Sony Music que no me estuvo (presionando) para que ya saliera, eso me ayudó mucho a dejar fluir las cosas como debían”.

Con este disco, dice Filippa que no es que sus invitados se hayan sumergido a su mundo, más bien ella se introdujo en el universo de cada uno.

“Yo hice una lista de las canciones que durante mi adolescencia me habían marcado con la influencia de sus grandes voces. Aunque crecí en el mundo de la ópera, yo tenía la influencia de artistas pop, los escuchaba en el radio y compraba mis discos, eso me hizo lograr esa mezcla de crossover, pero siempre tuve en el cajón el sueño de hacer un disco pop, pero no me imaginaba que mi debut iba sería con estos éxitos y con quienes precisamente los hicieron hits, esos son las leyendas, pero aparte hay grandes amigos que también lo son, que son los colegas que encontré en mi camino y que quise invitar para este álbum tan importante para mí”.

La colaboración con Armando Manzanero es la única a piano y voz, es la cereza en el pastel. Filippa quiso que el tema “Esta tarde vi llover” se tradujera al inglés, para que quienes no entienden el español, se dieran cuenta de la magia de las letras del compositor.

El valor de las pausas

Los momentos intensos de la vida Filippa los toma como una experiencia necesaria, porque las pausas se vuelven importantes en ciertos momentos del proceso de cada persona. “Por supuesto que son importantes, vuelves a madurar, a tomar nueva energía, te recargas otra vez, reposicionas tus prioridades. Tuve el tiempo de visualizar toda mi vida antes de este disco y el presente que se traduce con todas esas emociones que vocalmente tienen que ser expresadas para que el público pueda sentir lo que realmente estoy viviendo”.

La mente llena de planes

Sobre los shows que prepara, Filippa espera tener algunos de los invitados del disco, esto tendrá que ser si la agenda de ellos lo permite, pero el formato del espectáculo tendrá una gran intimidad. “Yo me conformo con que pueda ser con uno o algunos, o también cantar estos grandes temas con nuevos huéspedes”. También tiene planeado en los shows un bloque de música dance con temas de grandes como los de Donna Summer.