Fiestas de Octubre busca a su reina

La convocatoria para buscar a la nueva reina de las Fiestas de Octubre 2018 abrió desde el pasado 4 de junio y cerrará el próximo 13 de julio. Melissa Mosqueda, la actual reina de la feria, está haciendo la invitación para que todas las jóvenes interesadas se inscriban y formen parte de esta grata experiencia que a ella le cambió la vida, puesto que ha tenido la oportunidad de promover a su Estado y de conocer personas que la han incentivado a seguir preparándose.

Melissa tiene 23 años y es estudiante de Artes Escénicas y ella quiso ser parte del certamen el año pasado porque quería tomarse un reto en su vida. “Quería hacer algo diferente, pisar otro escenario al que no estaba acostumbrada, me acerqué al certamen y corrí con la suerte de ser seleccionada. Al principio tenía un poco de inseguridad porque los certámenes de belleza es lo que a veces te hacen sentir, pero mi papá me ayudó muchísimo, me dijo que la belleza era muy subjetiva, me mostró fotografías de actrices y cantantes famosas, que a pesar de que no eran físicamente el estereotipo que se busca en la belleza, pudieron hacer cosas importantes”.

Señala Melissa que el proceso del concurso le gustó mucho, tomó clases de pasarela, clases de oratoria, acudió al Colegio de Jalisco a tomar historia con el profesor José María Muriá, “aprendí mucho de él, me dejó una semillita para poder seguir preparándome, porque Jalisco no solo es tequila, mariachi y charrería, es muchas cosas más. Aprendí mucho junto con mis compañeras y con el equipo de Fiestas de Octubre. Y bueno, corrí con la suerte de ser la ganadora, yo no me lo creía, no me lo esperaba, mi reacción fue otra, pero traer la banda y la corona me hace muy feliz”.

Melissa ahora está en séptimo semestre de la carrera, mientras cumplía con sus actividades de reina, seguía estudiando Artes Escénicas y señala que ahora que termina su reinado, está abierta a cualquier posibilidad que surja acerca del entretenimiento en el Estado. “A mí me encantan los escenarios, la televisión, la radio, obviamente tengo que pulirme más, pero claro que me gustaría seguir, no sé, probablemente otro certamen, me gusta ponerme retos”.

La fecha para elegir a la nueva reina de las Fiestas de Octubre será el próximo 5 de octubre y Melissa aconseja a quienes decidan participar, que no se dejen llevar por los estereotipos. “Tienen que sentirse capaces de lo que ellas quieran hacer, de lo que quieran lograr, eso a mí me ayudó, el pensar que lo podía hacer y obviamente trabajar en ello. El proyecto que tiene Fiestas de Octubre con este certamen, te da la posibilidad de que tú te sientas con las herramientas de poder realizarlo”.

¡Tómalo en cuenta!

Para ser parte del certamen tienes que ser mexicana, originaria de Jalisco o con residencia mínima de cinco años en la Entidad. Ser del sexo femenino de nacimiento, estatura mínima de 1.68 metros sin zapatos, complexión delgada, porte, carisma y facilidad de palabra. La edad es de los 18 a los 24 años cumplidos al 26 de julio. Debes ser soltera y debes tener conocimientos en costumbres y tradiciones de Jalisco, hablar inglés mínimo un 40 por ciento y tener disponibilidad para viajar.

Los premios son 150 mil pesos en efectivo divididos en 12 meses, una beca para un diplomado, para clases de inglés y para la academia de Ofelia Cano, también hay regalos como tratamientos de belleza, joyería, vestido, calzado y una membresía para gimnasio. Para mayores informes de la documentación que tienes que recabar, navega en fiestasdeoctubre.com.mx o puedes llamar al (33) 3342-3624.