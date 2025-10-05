El Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza dio a conocer con entusiasmo la realización de la cuarta edición del Festival Internacional de las Artes Atzán 2025, uno de los encuentros culturales más destacados del municipio. El evento se celebrará del 17 al 26 de octubre, con una programación que busca reunir a las familias en torno al arte, la música y la convivencia.

Desde su creación, este festival se ha posicionado como un espacio que impulsa el reencuentro social y la integración comunitaria, además de ofrecer actividades recreativas para todas las edades. En esta edición, el cartel incluirá espectáculos de música, danza, teatro, comedia y artes visuales, pensados para que cada visitante disfrute de una experiencia diversa y memorable.

Jesse & Joy regresan al escenario del festival

Uno de los momentos más esperados será el concierto del dúo Jesse & Joy, quienes volverán como invitados especiales tras su exitosa participación en la edición 2024. Los hermanos Huerta ofrecerán un show gratuito el 19 de octubre en la explanada municipal, a partir de las 20:00 horas. Las autoridades recomendaron asistir con anticipación, ya que se prevé una gran afluencia de público.

El Festival Atzán 2025 no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también fortalecer el tejido social mediante la promoción cultural. De acuerdo con el Ayuntamiento, uno de los propósitos principales es fomentar la cohesión comunitaria en un contexto en el que Atizapán de Zaragoza figura entre los municipios con mayores percepciones de inseguridad del Estado de México, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Cultura como motor de transformación social

Ante esta situación, la administración municipal apuesta por el arte como herramienta de cambio, capaz de impulsar la convivencia pacífica y reforzar los vínculos entre vecinos. Una de las estrategias centrales del festival será llevar las presentaciones a distintos puntos del municipio, evitando que las actividades se concentren únicamente en el centro. De esta manera, habitantes de diferentes colonias podrán disfrutar del programa sin barreras de distancia ni acceso.

Las autoridades locales subrayaron que Atzán 2025 representa más que un evento cultural: es una inversión en el bienestar emocional y artístico de la población. Con el acceso gratuito a espectáculos de calidad, el gobierno busca motivar a niños, jóvenes y adultos, promoviendo valores como la creatividad, la identidad y el orgullo por su comunidad.

Además, se espera la visita de habitantes de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan, Nicolás Romero, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y otros municipios cercanos, consolidando así a Atizapán como un referente cultural en la región.

