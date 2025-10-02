Fiestas de Octubre 2025: A esta hora del 3 de octubre la entrada será GRATIS

Con motivo de su 60.ª edición, las Fiestas de Octubre 2025 —celebradas del 3 de octubre al 4 de noviembre— ofrecerán entrada gratuita durante su primer día ferial, o sea, mañana. Aquí te decimos cuál será su horario gratuito y qué accesos considera.

Como ya es sabido, el recinto ofrecerá 31 días de espectáculos, entretenimiento cultural y gastronómico entre los que destacan La Canica Azul "Dulce Tradición", un recorrido inmersivo en homenaje a los dulces típicos de Jalisco; o el Pabellón Mundial, el espacio interactivo para promocionar la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde México será sede. Además, de los habituales juegos mecánicos, en el Foro Principal se presentarán estrellas como:

Sebastián Yatra (3 de octubre).

Zoé (6 de octubre).

Caifanes (10 de octubre).

Natalia Jiménez (11 de octubre).

Enjambre (14 de octubre).

Los Ángeles Azules (15 de octubre).

DLD y Kinky (16 de octubre).

Ha*Ash y Kaia Lana (17 de octubre).

Morat (22 de octubre).

El boleto para acceder a las Fiestas de Octubre 2025 tendrá un módico costo de $60 pesos; adultos mayores y estudiantes pagarán $30; niñas y niños menores de 12 años $25; y las personas con discapacidad y los menores de 3 años podrán entrar gratis. Recuerda que la compra del boleto también considera el pase al concierto en turno en el Foro Principal, el cual queda sujeto a disponibilidad.

A esta hora del 3 de octubre la entrada a las Fiestas será gratis

Según anunciaron en las redes de la feria, mañana viernes 3 de octubre, la entrada general será gratuita desde las 12:30 horas. Eso sí, este acceso exenta del concierto que se celebrará ese mismo día en el Foro Principal, el cual correrá por cuenta de Sebastián Yatra.

