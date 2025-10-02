¡Llegó el día! Así como lo anunció hace un par de meses a través del podcast New Heights Show, este 3 de octubre llega a las plataformas digitales -y sale a la venta en físico- el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.

Los fans han esperado con ansias el estreno del nuevo disco, ya que no solamente se trata de nueva música, se trata de una nueva “era” o estilo musical que dista bastante del pasado álbum, The Tortured Poets Department.

The Life of a Showgirl muestra a Taylor como a una intérprete completa, llena de glamour y presentaciones llamativas. Ésto concuerda con el tiempo en que el álbum fue grabado, mientras Taylor Swift se encontraba de gira con el mediático The Eras Tour.

¿A qué hora se estrena el álbum?

Oficialmente, The Life of a Showgirl se estrena el 3 de octubre, por lo tanto estará disponible a las 12:00am ET. Por cuestiones de diferentes husos horarios, en Guadalajara podremos reproducirlo desde las 10:00pm.

MR