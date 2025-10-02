¡Llegó el día! Así como lo anunció hace un par de meses a través del podcast New Heights Show, este 3 de octubre llega a las plataformas digitales -y sale a la venta en físico- el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.Los fans han esperado con ansias el estreno del nuevo disco, ya que no solamente se trata de nueva música, se trata de una nueva “era” o estilo musical que dista bastante del pasado álbum, The Tortured Poets Department.The Life of a Showgirl muestra a Taylor como a una intérprete completa, llena de glamour y presentaciones llamativas. Ésto concuerda con el tiempo en que el álbum fue grabado, mientras Taylor Swift se encontraba de gira con el mediático The Eras Tour.Oficialmente, The Life of a Showgirl se estrena el 3 de octubre, por lo tanto estará disponible a las 12:00am ET. Por cuestiones de diferentes husos horarios, en Guadalajara podremos reproducirlo desde las 10:00pm.MR