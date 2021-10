Festival de Cine de Morelia 2021: Conoce Annette, la película que inauguró el FICM

Leos Carax, reciente ganador en Cannes como Mejor Director por su filme "Annette", sabe que no es un cineasta taquillero, pero no es algo que le importe.

Es más, en su juventud quería ser músico, pero las partituras lo escupieron por su su falta de pericia en ello.

La noche de ayer miércoles el cineasta francés tuvo un encuentro con el público del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) luego de la función de "Annette", un drama musical con Marion Cotillard y Adam Driver.

"Yo jamás tuve un éxito de taquilla y pensaba que hacía películas para que la gente las viera después, pero en realidad es cuando la terminas que comienzan a tener su vida. Uno cree siempre que hace falta algo en ellas", dijo.

"Desde el inicio, cuando era aún más joven, lo que yo quería era tener una vida como músico y aún creo es la vida más hermosa. Pero la música me rechazó y entonces, desde el inicio, quise hacer una película de música", agregó en una sesión de preguntas y respuestas.

"Annette" en el Festival de Cine de Morelia 2021

Carax es reconocido como uno de los cineastas que en su filmografía explora los amores modernos, como en "Chica conoce chico" y "Los amantes del Puente Nuevo". En "Holy motors" su eje es un hombre oscuro.

En "Annette", cinta que inauguró el FICM, es la primera vez que combina en forma su pasión de juventud y la de vida.

"El origen del proyecto tiene que ver con estas chispas, la musica pop que escuchaba muy joven. Cuando lo hice me sentí en casa con este tipo de música, no me preocupaba mucho los cantantes porque no iban a serlo, yo quería actores", recuerda.

"Iba a ser un disco, me dieron 50 canciones y algunas están en la película, pero la narrativa está presente y tomó años en encontrar el dinero para hacerla, no soy taquillero y eso hace que me cueste trabajo", expresa.

Annette cuenta con la producción del mexicano Julio Chavezmontes y una participación especial de Natalia Lafourcade.

El FICM contempló para su edición 19 una retrospectiva con Carax, quien estará presente en varias de las funciones para dialogar con los espectadores.

