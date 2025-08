UNIAT consolida fortaleza en tecnologías creativas digitales

La universidad de industrias creativas digitales University of Advanced Technologies (UNIAT) consolida su crecimiento y expansión.

Actualmente, la UNIAT cuenta con más de 500 alumnos entre los cuatro campus presenciales y uno gobal.

UNIAT cuenta con campus en Guadalajara, San Luis Potosí, Tijuana y el Campus Global, que se hace en línea, y también tiene oficinas de enlace en Silicon Valley, California.

La universidad cuenta con diversas licenciaturas, ingenierías y maestrías que la han consolidado como una de las más importantes del país.

Enrique Cruz, director de operaciones de la UNIAT, explicó que fue hace 22 años cuando inició operaciones y, desde entonces, no han parado de crecer.

“Empezamos con licenciaturas de cine y animación digital, fuimos pioneros en tener la carrera de cine en animación 3D y efectos especiales; y luego en desarrollo integral de videojuegos”, explicó.

UNIAT forma parte del grupo 3DMX Inc., con headquarters en Silicon Valley, California.

“El tener estas oficinas donde la tecnología nace permite recibir un constante flujo de información sobre las tendencias y necesidades de las diferentes industrias. Esto permite que el equipo académico anticipe las innovaciones dentro de distintos campos laborales, todo esto con el fin de renovar y mejorar la oferta académica que se encuentra en México”, dice la universidad.

Desde su fundación en el año 2003, UNIAT ha preparado egresados competitivos que pueden sobresalir en los entornos tecnológicos. UNIAT está comprometida a mantenerse actualizada en las más grandes y crecientes áreas de empleo en tecnologías digitales, tales como:

Con base en la experiencia como universidad líder en tecnologías digitales y en respuesta a las exigencias de los clientes, UNIAT comienza con su oferta educativa en vivo y online en el año 2013, logrando que estos cursos tengan reconocimiento a nivel nacional e internacional. Hoy en día, los cursos se encuentran disponibles en inglés y español, haciendo posible que puedan ser tomados por cualquier persona en cualquier parte del mundo.

La clave de todas las organizaciones es su gente. UNIAT pone el ejemplo al contratar y asociarse con instructores expertos en diferentes áreas de trabajo, de tal manera que ellos puedan compartir experiencias y entrenar a los alumnos en los puntos relevantes que requiere el mundo laboral actual.

Ofrecen experiencia en el desarrollo de videojuegos

Héctor Ochoa Bueno, coordinador académico de la Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos y de la Ingeniería en Programación para Videojuegos en UNIAT Guadalajara y UNIAT Global, destacó la experiencia de la universidad en esta rama.

Aseguró que UNIAT es la escuela con más experiencia, con profesores que sí están en la industria lo que hace la diferencia.

“Los chicos entran a veces con mucha incertidumbre o no saben realmente de qué se trata. Hay muchos chicos que quieren estudiar videojuegos porque piensan que van a estudiar todo el día, pero no es así. Llegas a programación y llevas matemáticas, física, cálculo o diferencial integral. En arte perspectiva, cuerpo humano y anotomía, pero en UNIAT aprenden todas las ramas los guían paso con paso para que puedan ser un desarrollador, programador o artista que quiere hacer sus propios proyectos, desarrollarlos y tener el ciclo completo”, comentó.

Héctor Ochoa explicó que en la Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos no sólo les enseñan a realizar videojuegos sino cómo funciona la industria, cómo venderlo, para quién lo estamos haciendo.

“Uno de los enfoques que más le damos a los chicos es que el videojuego no es para ti. Muchos entran con la idea de hacer su videojuego preferido, pero también es parte de un negocio y de una industria y tienes un público, entonces les enseñamos a hacer más profesionales”, añadió Ochoa.

Con sedes en México y Silicon Valley, UNIAT busca anticiparse a las tendencias tecnológicas para formar talento competitivo a escala global. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos

Objetivo general. Desarrollar y formar profesionales quienes, por medio del análisis a los procesos creativos, artísticos y de diseño en el desarrollo de los videojuegos y su metodología, sean capaces de aportar innovaciones al ámbito de la creación de Videojuegos y su industria

Programa de estudio

Áreas de Formación básica

Dibujo

Historia del Arte

Ilustración digital

Escultura digital

Pensamiento creativo

Áreas de Formación Profesional

Creación de personajes

Guion

Lenguaje y Diseño Sonoro

Narrativa interactiva

Fundamentos de animación

Animación 2D Tradicional y Digital

Animación 3D

Arte y Modelado 3D

Texturizado e iluminación 3D

Esqueletos para animación 3D

Simulación 3D

Texturizado para Videojuegos

Render y postproducción 3D

Fundamentos del diseño

Diseño de Interfaces

Diseño de juegos

Mecánicas de juego

Industria de los Videojuegos

Motores gráficos

Lógica y Técnica para videojuegos

Diseño de Niveles

Taller de Videojuegos

Manejo de Proyectos

Desarrollo de proyecto AAA

Áreas de Formación Especializante

Taller de arte conceptual

Diseño de escenarios fotorrealistas

FX

Interface y experiencia de usuario

Publicación de videojuego

Motores Gráficos para la nueva generación

Taller de Diversidad Tecnológica

Áreas de Oportunidad

Productoras de Videojuegos y Medios Interactivos

Productoras y Agencias de Publicidad

Diseño de Aplicaciones y Videojuegos para Web y Móviles

Industria Cinematográfica

Estudios de Animación y/o Efectos Visuales

Televisoras

Empresas con necesidades Audiovisuales

Perfil de Ingreso

Personalidad creativa e innovadora, con capacidad de desarrollo en el área artística.

Habilidades para la expresión visual y gráfica.

Afinidad a la Tecnología y gusto por los Videojuegos.

Conocimiento básico del idioma inglés.

Disposición para el trabajo en equipo.

Perfil de Egreso

El egresado tendrá conocimientos en:

Planeación estratégica y metodológica de producción de Videojuegos.

Diseño de Videojuegos.

Creación de ambientes y personajes; desde la concepción hasta su representación gráfica bitridimensional y/o tridimensional mediante Software especializado.

Teoría de los elementos artísticos que comprende el desarrollo de Videojuegos.

Publicación de Videojuegos.

Además, obtendrá habilidades para:

El uso de las herramientas de cómputo aplicables a la programación y desarrollo de Videojuegos.

La realización de procesos de planeación y métodos de producción.

Y mostrará aptitudes como:

Pensamiento emprendedor y crítico.

Capacidad de liderazgo, control y análisis de calidad.

Capacidad de manejo y solución de problemas.

Buen juicio y toma de decisiones.

Análisis de operaciones y administración de tiempo.

Gusto por mantenerse a la vanguardia de las tecnologías de las artes digitales y multimedia.

Video Thumbnail

Detalles del programa RVOE ESLI14201903

Duración

8 Semestres.

Requisitos

Documentos en original.

Acta de nacimiento.

Certificado de bachillerato (todas las materias aprobadas).

Carta de validación (en caso de que el certificado no cuente con QR).

CURP.

Identificación oficial (Escaneo digital).

UNIAT impulsa una formación con perspectiva de género, diversidad e innovación. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Destaca la Licenciatura en Cine y Animación Digital

Una de las carreras más populares de la UNIAT es la de cine y animación digital. Enrique Cruz fue uno de los impulsores de esta carrera y participó en la creación de su plan de estudios.

“Esta carrera nos mantiene como un diferenciador y como una de las mejores ofertas de la ciudad”, comentó Enrique Cruz.

El directivo detalló que esta carrera forma a egresados con diferentes habilidades y capacidades, lo que les permite que las productoras se fijen en ellos.

“Eso los hace útiles para la industria por todos sus conocimientos; se convierten en egresados con alta colocación laboral”, afirmó.

Aseguró que en Guadalajara no hay una producción donde no participen estudiantes egresados de la UNIAT.

Además, dijo que muchos de los egresados trabajan en varias producciones de Hollywood.

“Somos un referente del arte digital y de los medios audiovisuales que han acompañado a las grandes producciones”, aseguró.

El directivo explicó que, desde que están estudiando, los alumnos son vinculados con la industria y estudios locales para que hagan prácticas, lo que les permite que, cuando egresen, ya tengan experiencia.

UNIAT reconoce los retos de los sectores industriales a los que se enfrentan las corporaciones hoy en día; es por ello que ha logrado posicionarse como una compañía líder en el desarrollo de talento para las industrias de TI, multimedia y manufactura.

Licenciaturas:

Cine y Animación Digital

Diseño y Arte para Videojuegos

Arquitectura 3D

Marketing Digital

Negocios en Inteligencia Artificial

Ingenierías:

Programación de Videojuegos

Ciberseguridad

Desarrollo de Software

Negocios en Tecnologías Avanzadas

Maestrías:

Ciberseguridad

Animación 3D y postproducción digital

Visualización Arquitectónica

Diseño y Desarrollo Integral de Videojuegos

University of Advanced Technologies fortalece alianzas con diversos sectores

Una de las fortalezas de la University of Advanced Technologies es la red de alianzas que se han establecido durante los últimos años con sectores clave del ecosistema de creadores de videojuegos.

Nicole Filippetti, coordinadora de Vinculación y Extensión Académica y de Industria en UNIAT, explicó que se encarga de vincular a empresas nacionales e internacionales y aliados académicos estratégicos que son las empresas como Nvidia, Google, Amazon Web Services, entre otras.

“Son todos los partners que nosotros podemos llegar a tener y yo me encargo de concretar las alianzas con estos partners académicos y de la industria”, explicó.

También se encarga de la colaboración con otras universidades, con la industria para prácticas profesionales y eventos profesionales donde participa la universidad.

“Tenemos la filosofía que una universidad no puede trabajar sola, necesita tener el respaldo de estos grandes aliados que confían en nuestra responsabilidad, en nuestros 25 años de trayectoria y que nos han abierto la puerta, eso nos ha ayudado a abrirnos a las nuevas tecnologías y posicionarnos como una universidad líder”, sostuvo.

El área que coordina Nicole Filipetti también lleva el tema de inclusión y perspectiva de género.

La directiva explicó que estos temas son muy importantes para la universidad.

“La industria como tal busca esta inclusión, hay mucha perspectiva en cuanto al enfoque de la industria, la misma industria promueve la perspectiva de género”, comentó.

Asimismo dijo que la en la universidad es muy importante la diversidad sexual tanto en los proyectos que existen, como en las narrativas de los proyectos estudiantes.

“Nosotros como universidad también apoyamos esta diversidad y la inclusión de género, integramos cursos donde les ayudamos a expresarse de diferentes maneras”, abundó.

En UNIAT también participan con organizaciones sin fines de lucro que apoyan la perspectiva de género y donde buscan impulsar a las mujeres en las áreas de ingenierías, además de la comunidad LGBT.

Otra de sus áreas de responsabilidad es la ciberseguridad que se ha convertido un tema primordial para la industria.

La universidad cuenta con la licenciatura y maestría en ciberseguridad.

No sólo se trata de certificaciones, sino de modelo de pensamiento de una universidad segura.

“Necesitamos tener la mentalidad de que la seguridad empieza desde casa, desde estar en la universidad y eso es algo que nosotros tenemos y es algo que nosotros tenemos muy puesto”, concluyó.

Dijo que la universidad también ha fortalecido la seguridad de los estudiantes, colaboradores y académicos.

“Estamos pensando fuera de la caja, buscamos otros elementos para traer aportaciones y actualizaciones a la universidad”, afirmó.

Finalmente dijo que la Inteligencia Artificial también es uno de los temas en los que van a evolucionar en los próximos años.