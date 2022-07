Fernando del Solar: Ingrid Coronado cuenta cómo están sus hijos tras la muerte de su padre

El pasado 30 de junio el conductor argentino, Fernando Del Solar, falleció tras enfermarse por una neumonía, la noticia se dio a conocer inmediatamente a través del programa "Venga la Alegría" por lo que el mundo del espectáculo estaba paralizado.

Varios famosos comenzaron a mandar sus condolencias, pero había a alguien que todo mundo esperaba que se declarara al respecto, su expareja Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos y pasaron varios momentos juntos antes de su ruptura.

La conductora no dio ninguna declaración en ese momento, y fue hasta hoy cuando decidió hablar de la difícil situación que están pasando sus hijos tras la pérdida de su papá, haciendo mención que están en un proceso terapéutico para sobrellevar el duelo.

La relación amorosa entre los dos conductores que comenzó en 2008 y parecía "prometedora", dio como fruto a su primer hijo Luciano Cacciamani nacido en enero de 2009, y tres años más tarde llegó al mundo Paolo Coronado.

La reacción de la también cantante era esperada por diversos internautas así como los medios de comunicación, ya que luego de que se informara sobre el deceso, sólo se expresó a través de un comunicado en el que pidió respeto y compresión ante el hecho.

En el programa de radio "Conectadas", que conduce Coronado junto a Tamara Vargas en MVS, la intérprete de "Bendigo cada instante" cuenta con una sección llamada "El comentarot" en el que saca una carta y da opiniones con respecto a lo que le salió en la misma, en esta ocasión pareciera que fue el destino, pues salió la carta de "Las emociones".

"El día de hoy no se me hace una casualidad que haya salido esta carta, y yo creo que no solamente el día de hoy, vale la pena que todos los días descubramos y veamos qué es lo que estamos sintiendo y más allá de negarlo y decir es que yo no me quiero sentir enojado o no me quiero sentir triste, es decir ok esto es lo que estoy sintiendo en este momento, voy a darme la oportunidad de sentirlo para entonces poder expresarlo de maneras saludables", dijo.

Asimismo declaró que nota en la mirada de sus hijos un profundo dolor, "debo decir que están haciendo un trabajo hermoso, para mí ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas de las más hermosas porque el ver cómo le echan ganas, cómo quieren salir adelante... puedo ver este dolor profundo en sus ojos pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer", comentó.

Ingrid Coronado asesorada por una tanatóloga

También informó que está siendo asesorada por una tanatóloga que son especialistas dedicados a acompañar a un paciente en el camino del duelo por la pérdida de un humano, ya sea a través de las emociones, pensamientos y conflictos.

"Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso, ella me dijo que tenemos que pensar en tres cosas importantes: ‘pensar menos, sentir más y movernos’, me los dijo con respecto a esta situación en particular, pero yo lo tomaría que vale la pena que en la vida hagamos esas tres cosas siempre".

Ingrid ha sido duramente criticada a lo largo de los años por "abandonar" a Del Solar durante uno de los procesos más difíciles de la enfermedad, lo que le trajo diversos comentarios negativos en redes sociales, sin embargo, no hizo comentarios al respecto, sólo que agradece las muestras de cariño y afecto que le han llegado.

"Aunque no hayan vivido una situación igual saben lo que la otra persona está sintiendo, por lo tanto tienen la posibilidad de estar cerca de ti y eso puede ser sumamente aliviador".

