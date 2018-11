Fernando Noriega se pone “Rojo”

Fernando Noriega regresa con “El Rojo”, en la serie “El Señor de los Cielos”, luego de haber participado en el spin off de la serie, “El Chema”. Vía telefónica, el actor platicó que “esta sexta temporada viene con todo, echaron toda la carne al asador. Visualmente, a nivel de producción, se ve espectacular. Tiene un nivel mucho más alto que el resto de las temporadas en producción”.

Al hablar sobre la naturaleza de su personaje, Fernando comentó que “me fue muy bien con el personaje. Por eso me invitan a que le siga dando vida en esta temporada. Uno de los retos sin duda ha sido la historia personal del papel: nace en el núcleo familiar de ‘El Chema’, su hermano adoptivo, se desarrolla junto con él, crece y se va inmiscuyendo en todo este negocio fuera de lo legal. Se convierten en estos capos súper importantes en el país”.

Adentrarse en la mente de “El Rojo”, parte del crimen organizado, representó varios retos: “El mayor fue que desde un principio, cuando supe la historia del personaje sabía que había un gran reto detrás, que perdiera a su familia, su esposa y sus dos hijos que los tiran en un puente en Venezuela, y que lo tiene que ver en video”.

De esa escena en particular, el histrión agregó: “No tengo hijos hasta el momento, pero no puedo imaginar el dolor que puede sentir un padre o una madre al pasar por algo así. Fue una escena muy complicada. Es una escena donde el personaje recibe la cabeza de su mujer dentro de una caja donde viene un video, donde se ve cómo avientan a sus hijos por un puente. Fue complicado, la televisión a la que veíamos los personajes era una televisión apagada, todo fue producto de la imaginación: evidentemente no se ve en la serie cómo caen los niños, pero se ve en mi reacción”.

Un villano con matices

Los vínculos familiares del personaje fueron lo que lo atrajo a la serie: “Justo el personaje de ‘El Rojo’ refleja un poco toda esta dualidad que hay en cuestión de los mitos alrededor de los capos. Se mueven dentro de la ilegalidad, por supuesto que es un mundo donde hay la noción de que hay mucho dinero, muchas mujeres, mucha faramalla alrededor, pero por supuesto que mi personaje es un poco diferente. Es un personaje que no andaba con todas las mujeres, al ser huérfano su mayor sueño era tener una familia, estar con una sola mujer. Eso le encantó a la gente, dentro de todo el relajo”.