Fernando Noriega es marcado por “El Rojo”

El actor mexicano Fernando Noriega se dio a conocer en la televisión nacional por realizar personajes juveniles, sin embargo, la vida es una evolución constante y él ha crecido personal y profesionalmente con los roles que ahora interpreta. Es el caso de “Eutimio, ‘El Rojo’ Flores” en el spin off “El Chema” que tuvo un gran éxito entre la audiencia de Telemundo y ahora se prepara para más aventuras con la sexta temporada de “El Señor de los Cielos”.

“El personaje de ‘El Rojo’ surge en este spin off que hicieron de ‘El Señor de los Cielos’ que es ‘El Chema’, se hizo una temporada hasta el momento y el final fue muy fuerte, mi personaje marcó mucho la historia. Entonces, ahora me llaman para integrarme a esta saga que es la trama original de donde todos los personajes salen, y yo feliz y encantando de unirme a esta serie número uno de habla hispana que ya está en su sexta temporada”.

Destaca Fernando que en el contexto de la trama, hay varios años de diferencia que pasan entre la historia de “El Chema” con la sexta entrega de “El Señor de los Cielos”, aproximadamente 15 años. “A la gente le va a gustar ver la evolución del personaje a través de los años y ver cómo ‘El Rojo’ se sigue desenvolviendo después de tan trágico final”. Señala el actor que no puede adelantar mucho de las sorpresas que vienen puesto que la serie se estrena en unos días en Estados Unidos, pero el público puede esperar más aventuras e intrigas.

“Hay muchas disyuntivas con ‘El Rojo’, si seguirá buscando venganza, si va a querer enamorarse de nuevo, si quiere formar una familia, y también de qué bando va a jugar ahora el personaje, recordemos que ‘Chema Venegas’ y ‘Aurelio Casillas’ son los mayores enemigos. No puedo adelantar mucho porque les arruino la sorpresa”. Hay que recordar también que Mauricio Ochmann declinó seguir siendo “El Chema” y en su lugar ahora está Alberto Guerra. Fernando también destaca que no se sabe si habría una segunda temporada de “El Chema”.

Un reflejo de la realidad

Sobre él éxito de las narcoseries, explica Fernando que esto se debe a que el público sigue interesada en ver historias que reflejan la realidad y cuestiones ocultas de los personajes donde no se ha indagado mucho alrededor de ellos. “No solo hablo de este género, también de las bioseries como lo estamos viendo ahora donde hay tanto hermetismo al alrededor de los personajes, la gente quiere saber qué ocasionó que lleven la vida que tienen, ahora hay un gran revuelo con series como la de Luis Miguel”.

De manera personal, dice Fernando que su opinión es que él es un actor que está trabajando donde lo llaman. “Evidentemente mezclamos realidad con tintes de ficción, no todo refleja tal cual la realidad, pero esto es por fines de que te atrape la historia capítulo a capítulo. Y ¿qué opino yo? Que los números no dejan mentir y creo que si ahora es el momento en el que las audiencias están pidiendo estas historias, finalmente yo como actor le entro con todo, a mí me contratan para seguir unas líneas y una dirección, yo hago lo que sé hacer en cualquier género”.

Fernando vive en Los Ángeles desde hace siete años, la razón fue por hacer carrera en Hollywood donde ya ha realizado dos películas y de esta ciudad se mueve para encontrar sus proyectos como ahora con “El Señor de los Cielos”.

Sigue a “El Chema”

Para los que deseen ver de nuevo “El Chema” o no habían tenido la oportunidad de ver la teleserie, puede disfrutarla a partir del próximo 9 de julio por Gala TV a las 00:00 horas.