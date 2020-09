Fernanda Rivera, del taekwondo al escenario

El destino cambió para la mexicana Fernanda Rivera, quien dedicó 20 años de su vida a la disciplina deportiva del taekwondo para ahora convertirse en actriz. Trabajar en el proyecto documental —“Antígona”— a cargo de Pedro Gonzáles-Rubio, le abrió el panorama a otro mundo.

“Cuando hice taekwondo siempre tenía que confiar en mi cuerpo, mis compañeros y mis maestros y no dar por sentado nada y siento que eso me permitió estar alerta en el cine, no lo veo tan distinto, siento que en general son las mismas reglas, confío mucho en mis compañeros y en los directores que me dieron aprendizaje, estoy muy contenta. Yo pensaba que haría taekwondo toda la vida, (pero) se atravesó la actuación, sin embargo, hay cosas en común que tienen que ver con el respeto al espacio y reaccionar al otro sin preconcebir qué te va a dar”.

A Fernanda se le puede ver en cartelera como parte del elenco de la cinta “Amores modernos” y también desde el 21 de agosto pasado estrenó en Netflix la película “Fuego negro” donde comparte créditos con Tenoch Huerta y próximamente el filme “Nuevo orden” de Michel Franco, donde ella también forma parte del cuadro de actores, tendrá su estreno en Venecia.

Recuerda que cuando audicionó para “Amores modernos” estaba saliendo de la escuela y estaba involucrada en “Antígona”, para ella fue emocionante hacer casting y formar parte de un equipo donde participan actores como Ilse Salas y Ludwika Paleta, entre otros.

En “Amores modernos” tiene una participación especial, “hago a una chica que no tiene mucha idea de si ha tomado buenas o malas decisiones con respecto a su sexualidad y estoy en una escena que comparto con el personaje que hace Ilse Salas donde hay una plática en la que me tranquiliza y me dice que puedo vivir mi vida como quiera si me cuido y si me siento feliz. Fue muy emotivo que confiaran en mi trabajo y me dejaran proponer”.

Con respecto a “Fuego negro”, producción original de Netflix, dice Fernanda que interpreta a “Sonia”, una joven que vive en casa de su hermano “Franco” (Tenoch Huerta). “No hay figura ni paterna ni materna, el cuidado de ella recae en él. La chica quiere salir a la calle, ser libre y hay como toda una serie de contextos violentos por los que no se le permite hacerlo de manera tranquila”.

Finalmente sobre “Nuevo orden”, cuenta que no puede revelar mucho, pero aquí su personaje sí maneja un nivel de mezquindad. “Mi rol no es como lo que me esperaba interpretar, es una mujer muy dura y muy cruel que violenta a otros y quiere alcanzar sus objetivos hasta las máximas consecuencias. Me llevo como experiencia un aprendizaje gigante por la forma en la que trabaja Michel, él busca tener un proceso de inmersión con el mundo que te plantea”.

