Fermín IV, listo para el Coordenada

El 18 y 19 de octubre, cuando se celebre el Festival Coordenada, se verá a uno de los talentos más importantes de la escena del rap compartiendo con el público. Será Fermín IV, quien cuenta en entrevista que tiene poco más de 15 años sin cantar en Guadalajara, luego de que duró varios años en receso musical, pero ahora tiene muchas ganas de contactar de nuevo con el público que lo siguió en sus inicios con Control Machete, hasta ahora que es solista.

“Estoy muy contento de ir a tocar allá después de tantos años, así que estoy emocionado de que se me dé la oportunidad de estar en un festival tan grande como éste”, comparte en entrevista. El público querrá escuchar las canciones de la nostalgia, pero también debe esperar la propuesta nueva que trae.

“Estuvimos en el Vive Latino hace unos meses y desde entonces hemos estado sacando música nueva. Obviamente a la gente le gustan las canciones viejas, pero lo reciente lo han recibido muy bien y esperamos tener la misma respuesta acá”. Fermín estrenó hace tiempo el sencillo “Deseos” en colaboración con Luis Humberto Navejas y ahora promueve el single “La flor”.

“La canción ‘Deseos’ me gusta mucho como quedó, creo que es un tema diferente, no sabía qué esperar, pero el resultado me gustó mucho. ‘La flor’ es el último sencillo que sacamos, tiene tintes folclóricos y al mismo tiempo urbanos con un tema muy social, de necesidad de unos y de otros”. El disco que prepara Fermín se llama “Laberinto” y traerá más colaboraciones.

“Buscamos siempre comunicar diferentes cosas, en el nuevo disco hay cuestiones sociales, algunas más personales e introspectivas, un poquito de todo, creo que como artista quieres tocar diferentes temas con los que la gente se puede identificar. Ahora que estamos en la época de los sencillos, vamos a sacar unos cuantos más antes de sacar el disco completo, pero sí, yo espero que para el Coordenada, la gente disfrute del álbum completo”. En agosto estrenará un nuevo sencillo, “Valentía”, también tendrá una colaboración con Marcela Gándara, una cantante cristiana.

Sobre la percepción que tiene de los festivales musicales, comparte: “Son lugares no solo para disfrutar a los grupos que ya conoces, también para descubrir otras propuestas, eso es parte de lo que me gusta, que de repente ves en el escenario a alguien que no está en tu radar, no estás consciente de que existen por ahí y los ves tocar y vas y buscas su música, y eso es lo que nosotros también esperamos, porque seguramente habrá gente que me recuerda o que vivió la época anterior de mi música, pero también habrá mucha gente nueva que no me ha escuchado o visto en vivo y lo que queremos es darnos a conocer y que nos descubran”.

Igualmente, charla sobre cómo ahora se desarrolla el talento, para Fermín ocurre un fenómeno interesante, pues “hay muchas propuestas porque hay muchas maneras de producir música y de subirla, eso es bueno, pero también cuesta trabajo destacarlas por la oferta que hay. No importa ahora tanto dónde estés, te puede escuchar todo el mundo”.