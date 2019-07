25 de años de puro SKA

La próxima edición del Tecate Coordenada tendrá una nueva sede, en la explanada del Estadio Akron el próximo 18 y 19 de octubre. Como parte del cartel, hay agrupaciones emblemáticas del rock en español, como Los Babasónicos, La Gusana Ciega, Café Tacvba o Los Estrambóticos, cuyo vocalista (“Pinocho”) comentó vía telefónica sobre sus últimos conciertos: “Hemos hecho muchísimos conciertos en ferias, tuvimos una gira por Estados Unidos. Estuvimos en los 20 años del Vive Latino, de los mejores que hemos estado”.

Son ya más de dos decenios de historia de la agrupación mexicana de ska, una cifra que no muchas bandas logran. “Pinocho” platicó sobre la actualidad del grupo: “Tenemos un equipo humano muy bueno, con músicos muy dispuestos. Ahora somos ocho, ya el doble de los que empezamos. Sigue sonando superbién, en el lado técnico hemos estado depurando. El punto es que la gente lo disfrute, que en el escenario haya un buen show”.

Una clave para la vigencia ha sido la manera en que trabajan: “La dinámica es no tener los vicios que tienen muchos grupos: una cuestión de que unos jalen para un lado, otros para otro. Queremos que los intereses estén enfocados al proyecto, buscando que la relación humana sea primero, antes que lo musical. Es muy importante que nos llevemos bien entre todos, el equipo de trabajo. Es lo que hace que funcione en vivo. Hay grupos que de pronto tocan muy bien, pero les falta algo, a veces no se sabe, pero es esa unidad como equipo. Es parte de lo que cuidamos más, es lo que sabemos que nos ha hecho estar presentes por más tiempo”.

A poco tiempo de celebrar un cuarto de siglo de carrera, Los Estrambóticos también han sido testigos de los cambios en la industria, a los que se han adaptado: “Con la inclusión de la tecnología los artistas ya tienen la oportunidad enorme de lanzar una canción, ni siquiera un disco, y compartirlo en todas las plataformas. Se puede escuchar en todo el mundo. Esto lo que hace es que ya no exista todo el proceso para tener una grabación. Antes no era tan importante que el grupo tocara, algunos casos no existía el grupo: eran solo pistas, como en mucho del pop. Ahora hay que tocar en vivo, ya es tan simple el hecho de tener el material, hay que demostrarlo en vivo. Así han florecido los festivales. Creo que hemos crecido de la mano con esta época de oro de los festivales. Queremos seguir siendo parte de esto”.

Noveno disco en puerta

En ese sentido, Los Estrambóticos ya preparan su noveno disco, del cual ya tienen listo el tercer sencillo. El título del álbum es “Basado en hechos reales”. El plan es lanzarlo a comienzos del próximo año para celebrar el 25 aniversario. “Pinocho” adelantó que ya tienen cerca de seis canciones terminadas (grabadas y mezcladas), el resto falta por trabajar: “Nos dimos el tiempo, para no cometer el error de las disqueras de apresurarlo todo, cuando era muy impulsivo todo. Sí quisimos hacer una obra completa, pero aprovechando la atemporalidad que pueden tener las producciones, esperando un poco más de tiempo. Tampoco tanto tiempo, para seguir presentes”.

Con los años y la experiencia el grupo ha perfeccionado su manera de escribir nuevas canciones: “La dinámica ya está más enfocada, ya somos más productivos por la tecnología, tenemos muchísimas más herramientas. También tenemos más herramientas en el sentido de las cosas que queremos decir, por el oficio que nos ha dado el tiempo. No queremos caer en los temas repetitivos, o si lo hacemos hacerlo de una manera muy peculiar, que sea un punto de vista diferente, como las canciones sobre el amor. Todo eso se va puliendo”.

Asiste

Los Estrambóticos en el Tecate Coordenada, 18 y 19 de octubre. Boletos en taquillas del Teatro Diana y en el sistema Ticketmaster. Abono general: $1,950 pesos.

VIP: $3,450 pesos.