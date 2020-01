Ferdinando Valencia sufre asalto y envía mensaje

Ferdinando Valencia fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, el actor fue asaltado por dos sujetos, quienes rompieron el vidrio de su carro y lo amenazaron con una pistola.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Valencia detalló que los responsables dispararon sin que, afortunadamente, lo lastimaran ni a él ni a su asistente.

Ferdinando aprovechó para reflexionar sobre lo ocurrido, lamentó que ese tiro hubiera podido matarlo y cambiarle así la vida a su hijo y a su familia; el actor, más allá de estar enojado por las pertenencias que perdió, dijo que los asaltantes le causaron lástima.

"Tiene que haber un grado de incultura tremendo, con el dinero que me quitan, con lo que me robaron créanme que no solventaron nada de sus vidas. Este mensaje es para ustedes que me lo hicieron. Yo quiero lo mejor para ustedes incluso, porque a pesar del coraje que tengo por lo que me acaban de hacer no dejan de dar mucha lástima", expresó.

Acompañó el video con un el siguiente mensaje: "Dedicado A MIS ASALTANTES. #vamosmexico #mexicosomostodos . Tras nuestro asalto esta es mi reflexión, igual y va un poco cargada de emociones, pido disculpas a quien se sienta ofendido, sólo pretendo despertar un poco de conciencia colectiva. #bendiciones", se lee.

