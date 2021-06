¡Feliz cumpleaños, Tom Holland!

El nombre de Tom Holland es tendencia en Twitter porque hoy 1 de junio está celebrando 25 años de edad. Originario de Reino Unido, nació en 1996 y sus primeras incursiones en el cine fueron en las películas “Lo imposible”, “El precio de la codicia” y “Mi vida ahora”.

Sin embargo, su fama internacional llegaría al convertirse en el actual “Spiderman”. Este 2021, y durante el 2020 estrenó varias películas que también dejaron ver otro lado de su trabajo histriónico, por ejemplo, en la cita de suspenso de Netflix, “El diablo a todas horas”, el filme de acción y drama “Cherry” que se puede ver en Apple y el proyecto de ciencia ficción “Caos: El inicio”.

El público que admira su trabajo ha estado posteando fotografías del actor para felicitarlo, algunas de las sesiones que se comparten son donde explora su lado sensual, y otras donde luce divertido y relajado, pues algo que es característico en su persona, es que no se toma nada enserio y siempre tiene una sonrisa para todos.

Los fans también esperan que por ser su cumpleaños se estrene el tráiler de su esperada película “Spiderman no way home”. En sus redes sociales no ha posteado nada, salvo que reposteó una imagen de Jake Gyllenhaal donde lo felicita por su cumpleaños.

MB