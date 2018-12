Fantasía, acción y drama tomarán la pantalla en 2019

Las salas de cine en 2019 no solo se llenarán de súper héroes y versiones más humanizadas de los clásicos infantiles, los dramas y la comedia también levantan la mano junto a Latam Pictures e Imagem Filmes, que anunciaron parte de la cartelera que presentarán en la taquilla mexicana.

Destaca “Hellboy”, con una versión más apegada al cómic, el regreso de “Chucky” con una imagen moderna, además de la presencia de talentos mexicanos en Hollywood.

Una entrevista con Dios

La prensa y Dios jamás se llevaron tan bien hasta que llegó Perry Lang a dirigir esta trama que encamina al espectador a una reflexión sobre el futuro y la actualidad. Con Brenton Thwaites, Yael Grobglas y David Strathairn. Estreno: 11 enero.

Príncipe encantador

Los creadores de Shrek no pierden su humor hacia los clásicos cuentos de hadas. Ahora muestran las complejidades de ser el príncipe más guapo del reino. Estreno: 11 enero.

El Vicepresidente

Con Christian Bale, Amy Adams e Steve Carell, exhiben los secretos y verdades de la Casa Blanca de Estados Unidos. Estreno: 1 febrero.

Maligno

Taylor Schilling, da un giro a su comedia en la serie de “Orange is the New Black” al adentrarse en una historia de suspenso y terror una óptica maternal y sus esfuerzos por recuperar a su hijo un temible espíritu. Estreno: 8 febrero.

Galletas de animalitos

La comedia sigue presente en la animación, ahora con Emily Blunt en el protecto. La historia mezcla el arte circense y el amor a los animales, al tiempo que propone un humor que encantará a todos desde la primera mordida. Estreno: 5 abril.

Hellboy: Rise of the Blood Queen

No todos son héroes perfectos y Hellboy rompe por completo con los estereotipos con su humor ácido y ser prácticamente rey de las tinieblas pero luchando siempre por el bien. “Hellboy: Rise of the blood queen”. Con David Harbour y Mila Jovovich. Estreno: 12 abril.

Chucky

El famoso y temido muñeco que paralizó a los niños a finales de los 80 y durante los 90 regresa para aterrorizar a todos. Estreno: 21 junio.

Hansel&Gretel 2

La cacería de brujas sigue de la mano de esta dupla de hábiles maestros de las flechas que ahora enfrentarán nuevos caminos en los tenebrosos bosques del reino: Estreno: 20 septiembre