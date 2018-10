Fans se lanzan contra Luis Miguel y critican su concierto

Luis Miguel ofreció un concierto la noche de ayer jueves en el Auditorio Nacional, pero no todos sus fans no salieron satisfechos, ya que en redes sociales compartieron videos y mensajes para mostrar que no fue el mejor show del cantante.

Usuarios se preguntan si Luis Miguel estaba cansado o alcoholizado, pues, aseguran, hizo muchas pausas mientras cantaba y en momentos no se entendía lo que decía.

"Qué es esto, patético, Luis Miguel fuera de tono e imposibilitado para transmitir algo, en su arreglo de voz barrida, pausas y ausencias para matar el tiempo. Devuelvan el dinero", fue uno de los comentarios.

#auditorionacional #luismiguel qué es esto, patético, Luis Miguel fuera de tono e imposibilitado para transmitir algo , en su arreglo de voz barrida, pausas y ausencias para matar el tiempo. Devuelvan el dinero pic.twitter.com/94EuWmEE34 — Laura Fernández (@lauraferndz) 5 de octubre de 2018

Algunas seguidoras esperaron al cantante para despedirlo cuando salía del recinto, sin embargo, Luis Miguel no se detuvo a saludar.

"El Sol" ofreció 15 conciertos en el Auditorio Nacional entre los meses de febrero, marzo y abril de este año, con su nuevo material "México por siempre".

Con los 31 conciertos que ofrecerá este año, Luis Miguel llegará a las 253 presentaciones en el recinto desde 1991.

AC