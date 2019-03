Famosos lamentan la muerte de Christian Bach

A través de redes sociales, famosos lamentaron la muerte de la actriz Christian Bach.

La argentina falleció el pasado 26 de febrero debido a un paro respiratorio, así lo informó su familia a través de un comunicado dado a conocer la noche de ayer.

Edith González:

"La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver qué regalo me había traído. Lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija. Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido: 'Deseo', en la que una vez más demuestra su talento y gran inteligencia. Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo".

Juan José Origel:

"Mi pésame a mis amigos @zuritahm, la mejor más hermosa y gran amiga".

David Zepeda:

"Lamento profundamente el fallecimiento de la actriz Christian Bach, mi más sentido pésame a su esposo, hijos, familia".

Azela Robinson:

"Christian Bach quien impulsó mi carrera con "Cañaveral de pasiones", alguien tan importante en mi carrera ha muerto, gracias siempre querida güerita. Mi más sentido pésame a Humberto y sus hijos, pronta resignación".

